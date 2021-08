El futuro de Lionel Messi parece estar en Paris Saint Germain, según coincidieron en informar medios y periodistas de Francia el día después de que el Barcelona de España oficializara la salida del astro rosarino. La versión no solamente se instaló desde la prensa: Khalifa bin Hamad Al Thani, miembro de la familia real de Qatar (propietaria del PSG), aseguró desde su cuenta de Twitter que la negociación ya finalizó y que el acuerdo será anunciado en forma inminente.

Desde la misma cuenta, Al Thani publicó una vieja foto de Messi abrazado Sergio Ramos.

"Contrato, salario, reuniones: todos los detalles de la ofensiva del PSG sobre Lionel Messi", publicó, mientras tanto, el prestigioso diario deportivo L"Equipe.

"El PSG está decidido a hacer todo lo posible, cueste lo que cueste, para aprovechar la oportunidad excepcional de reclutar al seis veces Balón de Oro argentino Lionel Messi", añadió.

Según la publicación francesa, el equipo parisino le ofrecería un contrato de poco menos de dos años (hasta junio de 2023) y el padre y representante del crack, Jorge Messi, ya tendría en su poder un borrador para analizarlo.

"Obligado a dejar el Barcelona, Messi convierte al PSG en la opción número uno para seguir su carrera. Por motivos deportivos, sentimentales y familiares", se sumó Le Parisien.

"Messi, listo para comprometerse con el PSG", informó Le Figaró. Messi sería presentado el martes con un gran espectáculo en la Torre Eiffel.

GRAN PLANTEL

El PSG es una constelación de estrellas

No sólo Neymar juega en el PSG. También están los argentinos Leandro Paredes y Ángel Di María. Además está Mauro Icardi, el delantero francés Kylian Mbappé, el volante italiano Mauro Verratti y el defensor brasileño Marquinhos. Para esta temporada contrató a Ramos, al defensor marroquí Achraf Hakimi, al arquero italiano Gianluiggi Donnarumma y al volante neerlandés Giorginio Wijnaldum.





EXPLICACIONES FINANCIERAS

Laporta priorizó el Barsa sobre lo que significa Lio

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, explicó que la continuidad de Lionel Messi implicaba "hipotecar el club por medio siglo" debido al fair play financiero impuesto por La Liga de España, con lo que justificó la decisión de terminar las negociaciones para la renovación del contrato ya que la institución "está por encima de todos, incluso del mejor jugador del mundo". El dirigente catalán reconoció que Messi "se quería quedar" pero se resignó a su partida con la convicción de que "es lo mejor para el club". Laporta aseguró que la comunicación sobre la salida del astro argentino "no es un chantaje a La Liga" sino una decisión tomada por la conclusión que la ingeniería para adecuar su contrato "no da para más". "No quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido y los acuerdos no se han podido materializar por el límite salarial que tiene La Liga", explicó el presidente en una conferencia de prensa en la sede del club.