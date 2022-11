Lionel Messi se entrenó diferenciado hoy en la práctica, a tres días del debut contra Arabia Saudita, por el grupo C, y su lugar lo ocupó Alejandro "Papu" Gómez en un potencial equipo titular.



Las alarmas se encendieron cuando aparecieron todos los futbolistas en el predio de la Universidad de Qatar y faltó Messi, que recién dio presente unos cinco minutos después y se entrenó a un costado en soledad.



Es que con los antecedentes recientes de las salidas de Joaquín Correa -problema en la rodilla izquierda- y Nicolás González -lesión muscular- y las llegadas de Ángel Correa y Thiago Almada -ambos se entrenaron con el grupo-, cualquier ausencia momentánea, y más de Messi, genera temores y dudas alrededor.

AHORA: MESSI LLEGÓ A LA PRÁCTICA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA



La Pulga, Lisandro Martínez y Palacios se entrenan diferenciado en este día sábado. @gastonedul informa que no hay nada de qué preocuparse. pic.twitter.com/aTe83xVNdQ — TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2022



A tal punto repercutió la no presencia de Messi en el inicio, que el silencio se apoderó de los presentes y al verlo muchos aplaudieron y alentaron.



El astro del PSG no se colocó las mismas pecheras que sus compañeros aunque no hay información oficial sobre alguna posible lesión y todo indica que terminará siendo titular en el debut.



El rosarino, que jugó los 90 minutos en el último amistoso contra Emiratos Árabes Unidos, comenzó con movimientos de calentamiento y activación mientras sus compañeros realizaron algunas pasadas y trabajos con pelota.



Los que utilizaron pecheras naranjas fueron Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Alejandro Gómez.



Sin embargo, con los antecedentes de Lionel Scaloni a lo largo de todo el proceso, lo mostrado en el entrenamiento de este mediodía argentino puede variar.



De hecho, en las últimas prácticas colocó a Gonzalo Montiel en el lateral derecho y exigió a Nicolás Tagliafico en el izquierdo -allí dependerá de la pubalgia de Acuña-.



Argentina debutará el martes, a las 7 (hora argentina), contra Arabia Saudita, en el Lusail Stadium, en una zona que compartirá con México y Polonia.

