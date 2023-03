Lionel Messi, capitán y máximo símbolo de la Selección argentina, vivió una jornada especial: el flamante complejo habitacional deportivo y todo el predio de Ezeiza llevará su nombre a partir de ahora, en reemplazo del que tuvo desde 2014, "Julio Grondona". A su vez, mantuvo una reunión íntima con dirigentes de los clubes del fútbol argentino.

El astro rosarino -quien descubrió la piedra fundacional del edificio junto al sanjuanino Claudio Tapia y Lionel Scaloni- tuvo un desayuno junto a dirigentes y futbolistas (dos del fútbol masculino y dos jugadoras del femenino) de las 28 instituciones de la Liga Profesional. A su vez, también asistieron directivos y jugadores del Ascenso. Por otra parte, algunos subcampeones del mundo de "Brasil 2014" y compañeros de Messi estuvieron en primera fila: Fernando Gago, Marcos Rojo, Sergio "Chiquito" Romero, Javier Mascherano y Mariano Andújar, entre otros.

La idea del evento fue que sea un nuevo reconocimiento -muy grande- para la Pulga, tras la histórica coronación en el Mundial de Qatar 2022. A su vez, los representantes de los clubes aprovecharon el encuentro con el astro rosarino y le entregaron diferentes presentes, tal como hizo Jorge Brito -presidente de River- en el amistoso de la Selección argentina frente a Panamá en el Monumental. Del evento también formaron parte los inegrantes del actual plantel albiceleste, que en más de un momento bromearon con su capitán sobre semejante agasajo.

Messi se dio tiempo para participar el viernes del cumpleaños de la artista Tini Stoessel.

A su vez y luego del paso protocolar de descubrir la nueva placa del predio, Messi tomó la palabra y agradeció a todos los que asistieron al predio de la AFA en Ezeiza para el reconocimiento. "Antes que nada, muchas gracias por estar acá. No era fácil juntar a todos. Más en estos momentos, gente que viene desde afuera, jugadores que representan a equipos de todo el país. Agradecer al Chiqui (Tapia) por este reconocimiento. Es algo muy emocionante para mí. Hace casi 20 años que vengo a este predio y, desde el primer día que entré, sentí una energía muy especial", expresó visiblemente emocionado el diez.

De primer nivel. Es en el mundo el complejo de la AFA en Ezeiza, que también

tiene diversas gigantografías.

"Este lugar es algo sensacional. Hasta en los peores momentos, que he tenido momentos muy malos, era entrar y olvidarme de todo aunque sea por un momento al representar la camiseta de mi país. Llegar y sentir felicidad por estar en este lugar y lo sigo sintiendo. Por eso, hoy me siento muy feliz de que, después de tanto tiempo, esto vaya a llevar mi nombre. Creo que los homenajes se tienen que hacer en vida y este es un reconocimiento muy especial por lo que significa este predio. Que lleve mi nombre es algo muy lindo", sentenció el capitán de la Selección argentina, tras un enorme aplauso que se extendió por varios segundos en Ezeiza.

Su amigo Dinho le mete presión

Por estos días Messi disfruta de su estadía en el país. Pero el capitán de la Selección argentina aún no tiene resuelto su futuro: su contrato con el PSG de Francia culmina a fin de temporada y la incertidumbre acerca de dónde seguirá su carrera es absoluta. El exfutbolista brasileño y amigo personal del zurdo, Ronaldinho (foto), sostuvo que "me gustaría verlo contento a Leo, no importa dónde sea. Es lógico que después de toda la historia que ha tenido con el Barça, todos estos años... a mí me gustaría mucho" . Y cerró: "Creo que estaría lindo si pudiera acabar su carrera (con la camiseta del Barcelona), pero ya es una decisión de mi amigo y su familia", destacó el crack.

Se espera novedades importantes en las próximas semanas, una vez que Messi regrese a Francia y tome contacto con la dirigencia del PSG para definir el futuro.