Lionel Messi celebra su gol (el segundo del Barcelona), que ayer goleó al Eibar por 3-0 y es el nuevo líder del fútbol español.





El astro rosarino Lionel Messi, quien de a poco comienza a tomar ritmo luego de un inicio de temporada con varias lesiones, anotó un gol y dio una asistencia en el holgado triunfo que logró el Barcelona como visitante del Eibar por 3-0, en la continuidad de la novena fecha de la Liga de España.



El equipo catalán se puso en ventaja con un gol del francés Antoine Griezmann en el primer tiempo y lo sentenció en el segundo cuando apareció Messi en toda su dimensión para marcar el segundo y asistir al uruguayo Luis Suárez en el tercero.



El Barcelona estiró su buena racha a cuatro victoria consecutivas (más un triunfo en la Champions League) y se instaló en el primer puesto con 19 puntos, por encima del Real Madrid (18), el Granada (17) y el Atlético de Madrid (15).



El Eibar, que tiene 9 puntos, tuvo como titular al argentino Pablo De Blasis, ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Ferro Carril Oeste, y no jugó su compatriota Gonzalo Escalante, ex Boca.



La fecha comenzó ayer con la victoria del Granada sobre el Osasuna por 1-0. Por otro lado y más tarde, Real Madrid perdió ayer en su visita a Mallorca 1 a 0, por la novena fecha de la Liga de España, y cedió el liderazgo ante Barcelona, que había goleado al Eibar.



El marfileño Lago Junior (7m.Pt) marcó el único gol del encuentro jugado en el estadio de Son Moix de Palma de Mallorca.



En tanto, Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar en el estadio Metropolitano luego de empatar con Valencia 1 a 1.



Hoy completarán Alavés-Celta de Vigo; Real Sociedad-Betis; Espanyol-Villarreal; Athletic de Bilbao-Valladolid y Sevilla-Levante.



Crítico



Zinedine Zidane, DT del Real Madrid, admitió tras la derrota con el Mallorca que "no estoy preocupado. No me gusta esa palabra. Empezamos mal, es cierto, pero reaccionamos a final del primer tiempo. Y después creamos ocasiones claras de gol. Al final todo se complica si empiezas mal y cuando tú haces poco. Debemos mejorar rápido y mucho".