A esperar. Lionel no estará este fin de semana ante Osasuna y su debut esta campaña es incierto.

La recuperación de Lionel Messi va más lenta de lo esperado y el fuerte contrapunto en los medios españoles a raíz de la evolución de su lesión en el sóleo generó preocupación en Barcelona.



El delantero argentino, que hasta el momento no pudo debutar de manera oficial con la camiseta azulgrana durante esta temporada, no formó parte de la práctica de fútbol que realizó el elenco conducido por Ernesto Valverde y su presencia ante Osasuna el próximo sábado está prácticamente descartada.



Por un lado, RAC 1 anunció que La Pulga habría recaído de su dolencia física en su pierna derecha, lo que le provocaría estar varias semanas fuera de los campos de juego.



Messi parecía haber dejado atrás su lesión la semana pasada al participar de la práctica de fútbol previo al encuentro ante Betis, donde se destacó con distintos lujos y goles. Sin embargo, a última hora fue dado de baja y empezó a crecer el rumor que marcaba que su recuperación no iba bien.

Quedan apenas dos días para que cierre el mercado de pases en Europa, y todo hace pensar que Neymar cuenta con más chances de regresar al Barcelona. Serán claves las negociaciones entre hoy y mañana para definir su posible regreso al club catalán junto a sus amigos Messi y Suárez.