Lionel Messi recordó la figura de Diego Armando Maradona en una charla de fútbol con el francés Zinedine Zidane y contó que "todos" querían ser como el 10 argentino pero "ninguno" lo logró.



"Para los argentinos, el 10 es un número especial porque inmediatamente se te viene Maradona a la cabeza. Toda la vida los que crecimos con el fútbol queríamos ser como él y si bien ninguno llegó a serlo, esa era la ilusión y el deseo", dijo Messi en un interesante mano a mano con Zidane organizado por la marca Adidas.



"Todos intentamos copiar lo que hacía Maradona, que era el 10 y el jugador que admirábamos más allá de las edades porque a Diego yo lo vi poco. Cuando fue a Newell's, yo tenía 6 o 7 años, lo mismo que en el Mundial 1994", contó el astro, con humildad.



"Diego es nuestro referente y nuestro ídolo. Seguirá estando presente de generación en generación. Mis hijos saben de él sin haberlo visto", graficó el jugador de Inter Miami.



Zidane viajó a fines de septiembre a Miami para hablar con Messi y luego de ver la final de la US Open Cup que perdió Inter Miami grabaron este especial.



Durante la conversación, Messi y Zidane se elogiaron mutuamente y también dejaron interesantes conceptos futbolísticos.



La leyenda del fútbol francés reiteró su admiración por Enzo Francescoli y Messi la suya por Pablo Aimar y coincidieron en la ausencia de la figura del 10 en la actualidad.



"El futbol cambió mucho por la manera de jugar y los sistemas. Desde chicos ya juegan 4-3-3 o con línea de 3 atrás, y el 10 no entra en estos sistemas. Creo que así se perdió la formación de estos jugadores", opinó Messi.



En torno a la importancia de portar el número 10, el rosarino agregó que hoy "no es tan importante" pese a que sigue siendo "especial" y admitió extrañó esa camiseta durante su etapa en París Saint Germain.



"En París la extrañé un poquito porque la usé toda la vida pero me fui acostumbrando porque la 30 también era significativa y especial porque arranqué con ese número", rememoró.



Luego de haber sido catalogado por Zidane como un jugador mágico, Messi le devolvió los elogios al ex Real Madrid.



"Es uno de los más grandes de la historia. Siempre lo admiré y también lo sufrí como hincha de Barcelona. Fue un diferente, tenía arte, magia y lo disfruté mucho", remarcó.



Ambos hablaron de lo "especial" que es marcar un gol en la final de una Copa del Mundo y Messi admitió que la final de Brasil 2014 sigue siendo "una espinita".



"Por suerte la pude dibujar un poco con este Mundial", aseguró 'Leo', en referencia a la conquista en Qatar 2022.



El material audiovisual de aproximadamente media hora terminó con un intercambio de camisetas: Messi le regaló la última del seleccionado argentino y Zidane le entregó una de Francia del modelo que se usó en el Mundial 2006.