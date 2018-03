Son tiempos de definiciones en la Selección argentina, pero también en el Barcelona. Y entre ambos equipos hay un punto en conflicto: Lionel Messi. El crack es la figura de ambos planteles y existe cierto recelo porque lo cuiden. Los dirigentes blaugranas saben que se vienen los últimos partidos de La Liga y de la Champions League. No quieren saber nada con que La Pulga falte a esos encuentros decisivos. Por eso meten presión para que no juegue si no está en condiciones.

Jorge Sampaoli todavía duda. Si bien Leo se entrenó junto a sus compañeros, el casildense sabe que no está en las mejores condiciones para participar de un partido tan exigente como contra España, una de las mejores selecciones del mundo. Tampoco puede pedirle al 10 que juegue tranquilo: sabe que cuando está adentro de una cancha se transforma.

El técnico argentino no quiere generarle molestias al equipo culé, pero la verdad es que quiere probar jugadores junto al crack. Necesita ver como se entienden. Es por eso que aún duda de incluirlo en el partido del martes, ante La Roja. La otra posibilidad es que juegue un tiempo, aunque eso está por verse.

En Argentina también hay otros jugadores que practicaron al margen. Leandro Paredes y Manuel Lanzini, tienen traumatismos en el hombro derecho y en la rodilla derecha, respectivamente. Ambos arrastran estas molestias desde el amistoso ante Italia, que jugaron desde el arranque.