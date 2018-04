Barcelona extraña horrores cuando no tiene a Lionel Messi, pero al 10 no le afecta si su equipo no tiene un buen partido... Quedó demostrado en la victoria 3-1 de este sábado contra el Leganés, en la que los culés no sólo no brillaron sino que por momentos sufrieron, pero igualmente lo sacaron adelante con otra actuación estelar del mejor del mundo. El rosarino, indomable, clavó tricota y se llevó una pelota más para su colección.

Todo (o casi todo) el peligro del Barcelona pasó por la inspiración de Messi, que a los pocos minutos ya había puesto mano a mano a Luis Suárez, quien definió al bulto contra el arquero. Y un rato más tarde, generó la falta que luego clavaría en un ángulo para el 1-0. Sexto grito de tiro libre en esta Liga, todo un récord para él.

El resultado hizo que el Barsa, con trajín tras la semana de Champions, bajara un poco la intensidad en el complemento. Eso, sumado a que el Leganés empezó a cortar con reiteradas faltas a Leo, hizo que el partido se emparejara y, luego de dos avisos en el arco de Ter Stegen, la visita descontó con El Zhar y atragantó a todo el Camp Nou.

Y cuando Leganés iba con lo que no tenía para intentar arrancarle un puntito al gigante catalán, otra vez apareció ese enano insoportable que no deja vivir a los rivales. Como una flecha, controló en el área y tocó con sutileza para el 3-1 final. Lionel Andrés Messi, el puto amo.