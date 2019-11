Unidos. Messi y Agüero sintonizan dentro y fuera de la cancha. Argentina los tendrá juntos ante Brasil en el clásico del viernes.

Lionel Messi y Sergio Agüero se entrenaron junto con el resto de sus compañeros del seleccionado argentino en el centro deportivo de Mallorca, de cara al partido del viernes contra Brasil en Arabia Saudita, en uno de los dos amistosos de la fecha FIFA.



El rosarino, que reaparecerá después de tres meses por la sanción desde la Copa América de Brasil 2019, y el "Kun", ausente en las últimas dos convocatorias por diversas molestias físicas y por decisión de Lionel Scaloni, actual seleccionador, se mostraron de buen humor en el campo del conjunto español.



El arribo de Messi revolucionó Mallorca, al punto que miles de fanáticos se acercaron a la zona de entrenamiento nacional para verlo a la distancia o aguardar por una foto en la puerta.



A su vez, los otros futbolistas que se sumaron al plantel son el arquero Esteban Andrada (Boca Juniors), el defensor Walter Kanemann (Gremio, de Brasil) y el volante Alexis Mac Allister (Boca Juniors).



Por su lado, el delantero de Inter de Milán, de Italia, Lautaro Martínez no practicó por un golpe en la cabeza y recién estará listo en la práctica de este jueves. De hecho, el ex Racing hizo trabajos físicos por precaución.



La primera parte del entrenamiento, bajo la mirada del preparador físico, Luis Martín, se completó con un sesión de gimnasio y posteriormente con pelota en el campo, según informó la página oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



Por su lado, los defensores argentinos ejercitaron movimientos de salida y retroceso en el área junto con los colaboradores Roberto Ayala y Walter Samuel. Posteriormente realizaron tareas de definición.



El seleccionado se entrenó por la tarde, desde las 16.30 (hora de Argentina), y este miércoles volará a Riad, capital de Arabia Saudita, donde el viernes se enfrentará contra Brasil, equipo que lo eliminó en la semifinal de la Copa América (2-0), desde las 14 y con transmisión de TyC Sports. Además, el equipo de Scaloni se medirá ante Uruguay el lunes 18 desde las 16.15 en Tel Aviv, Israel. Aunque este partido no está confirmado del todo por la escalada de violencia en esa zona tras los bombardeos entre Israel y Palestina.

La sinceridad de De Paul

Rodrigo De Paul, uno de los jugadores con más presencias en el ciclo de Lionel Scaloni, remarcó ayer que el "único titular" es el capitán Lionel Messi y que el resto debe "seguir trabajando".



"Yo siento que tengo la confianza del entrenador pero acá el único titular es "Leo", nosotros tenemos que seguir trabajando", expresó De Paul en la rueda de prensa que brindó luego del segundo entrenamiento del equipo en Mallorca, España.



El ex Racing Club jugó 15 de los 19 partidos del ciclo de Scaloni y es una de las revelaciones de la renovación de la "albiceleste" pero todavía no siente que tiene el lugar asegurado en el equipo.



"Estar acá es lo más lindo que hay, no quiero regalar nada porque siempre soñé con ésto. Cuando te ponés esta camiseta te olvidás de todos los dolores y del cansancio", expresó

ÁRBITRO

Conger dirigirá el gran clásico

El neocelandés Matthew Conger será el árbitro del partido que el viernes próximo jugará el seleccionado de la Argentina ante Brasil, en Riad, Arabia Saudita, desde las 14 de nuestro país, según informó la AFA. El referí de 41 años es de origen estadounidense ya que nació en Plano, Texas, y tendrá como asistentes a su compatriota James Rule y el tongano Tevita Makasini, siendo cuarto árbitro el local Khalid Alturais. Conger fue uno de los árbitros de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y dirigió Nigeria-Islandia el 22 de junio.