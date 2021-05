La Copa América 2021 comenzará el próximo 13 de junio con el choque entre Argentina y Chile por la primera fecha y Lionel Messi, capitán y máximo símbolo, estará presente. De hecho, adelantó el inicio de sus vacaciones para enfocarse de lleno en el certamen continental y no jugó la última fecha de La Liga con Barcelona.

A falta de definición sobre si será en su totalidad en nuestro país ante la baja de Colombia por los conflictos sociales o si se sumará otra sede, La Pulga comenzó a palpitar el campeonato. "Estamos con todo el grupo con muchas ganas, ilusionados de poder jugar esta Copa. Hace mucho que no nos juntamos también, la última vez no pudimos ir por el tema del virus y eso hace que tengamos más ganas de juntarnos", expresó en una entrevista con Olé. "Es una Copa especial, diferente, por el tema de que no va a haber gente seguramente. Pero, así y todo, en lo personal tengo muchísimas ganas de estar otra vez", agregó.

Por otro lado, se mostró con ánimos de ser campeón luego de una temporada en la que solo consiguió el título de la Copa del Rey. "Siempre que compito, lo hago para ganar e intentar conseguir todos los objetivos.

Conseguir títulos. La verdad es que la última Copa del Rey fue especial por el momento en que estábamos también, el club viene de un par de años donde no la veníamos pasando bien por diferentes resultados y por títulos.

Porque es un vestuario muy joven, con mucha gente, y gente nueva, y esta Copa del Rey para el vestuario fue un punto de inflexión, y muy importante. Y más allá de eso, en lo personal me gusta ganar y conseguir títulos. Y cuanto más, mejor", aseguró.