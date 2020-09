Andoni Zubizarreta, exdirector deportivo del Barcelona entre 2010 y 2015, reveló detalles sobre cómo era la convivencia entre Lionel Messi y el entrenador Gerardo Martino en el conjunto culé.

"Eso depende de la generosidad del jugador con su equipo, con su entrenador. El Tata, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: "Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero vamos, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé"", aseguró en una charla con Vicente del Bosque para El País. El Tata y Messi estuvieron juntos en Barcelona durante la temporada 2013/2014: conquistaron la Supercopa de España de 2013. Luego, se reunieron en la Selección: Martino fue DT entre 2014 y 2016, llegando a las finales de la Copa América 2015 y 2016. "Hay jugadores que representan mucho más que ser un gran jugador, y Leo es de esos. Representan el juego, pero también a ese jugador pequeño que tiene una especial constitución física, pero que es capaz de hacer goles", dijo Zubizarreta. "El gran problema de Leo es que es un competidor consigo mismo", reflexionó el exarquero, quien es el jugador con más partidos en La Liga (622).

Con el Cholo

El tercer máximo goleador en la historia del Barcelona, Luis Suárez, finalmente acordó irse del club en condición de libre, resignando así el dinero que le restaba cobrar por el año de contrato. El uruguayo tendría su futuro acordado con el Atlético de Madrid, cumpliendo así el anhelo de contar con él de parte del entrenador Diego Simeone.