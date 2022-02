Final raro. El primero, Gerardo, y el segundo, Nicolás Tivani, cruzan la línea mirando hacía atrás para ver si Messineo (pegado a las vallas) bonificaba.

Haciendo gala de una frialdad extrema y un corazón a prueba de balas, Leandro Messineo (Chimbas Te Quiero) se quedó ayer con la clasificación general del Gran Prix del Olimpia, competencia ciclista de cuatro etapas que ocupó el fin de semana dejado por la Vuelta a San Juan.

Su oficio le permitió el sábado arrebatarle la victoria en la etapa a Gerardo Tivani. Sus condiciones de rodador duro y buen contrarrelojista le permitieron en la mañana de ayer ganar la contrarreloj, corrida sobre un giro al autódromo de Villicum, victoria que le catapultó al primer lugar de la general superando a su compañero Iván Ruíz, que había llevado la casaca líder en las etapas anteriores.

Su tarea realizada con la paciencia de una hormiga llevando segundos a su renta personal, que le permitían largar la etapa de la tarde con ventaja de 10s a Ruíz, 11s a Velárdez y 12s a Tivani, tenía que ratificarla en la etapa en pelotón realizada con siete giros a la Avenida de Circunvalación, con partida y llegada en el autódromo albardonero.

Por la mañana junto a Velárdez, fueron los únicos hombres que bajaron los 5m20s. "Coqui" Messineo sacó a relucir todas sus condiciones para andar en solitario, esas que le permitieron ser campeón argentino y panamericano de la especialidad en 2011.

Por la tarde, con las piernas cargadas por el esfuerzo, y -como el dijo- sufriendo, apeló al sacrificio de todos sus compañeros para cerrar todos los huecos que se abrían y que podían atentar contra su liderazgo, como el que provocó Nicolás Tivani (AVF), que junto al pibe Agustín Videla y Francisco Monte, dos municipales rawsinos, "armaron" una fuga mientras transcurría el segundo de los siete giros dados en el anillo mágico de la Circunvalación.

Una desinteligencia de los hombres de Virgen de Fátima, dejaron a Gerardo Tivani sin bonificar en la primera meta volante. Los segundos fueron para Ricardo Escuela y Nicolás Tivani.

Después de ese episodio se mandó a mudar el menor de los hermanos pocitanos con Videla y Monte. Llegaron a tener 1m30s de luz, y con esa ventaja el virtual puntero pasaba a ser el líder de los "piqueteros".

Chimbas Te Quiero asumió con determinación la persecución, ayudado por los colombianos de la Fundación RECAPI y por el cordobés Darío Álvarez, quien corre para Pilares, equipo que también es auspiciado por la comuna chimbera.

Como el pelotón empezaba a descontar, la fuga perdía peso, y por lo tanto había que apelar a una nueva táctica, por ello en menos de medio giro se produjo el acople. La Agrupación Virgen de Fátima pondría a todos sus efectivos al servicio del mayor de los Tivani, quien con la bonificación de la meta volante que restaba y la del final de carrera, si se daban algunos resultados podía quedarse con la carrera.

Gerardo descontó tres segundos y Velárdez dos. Ambos quedaron a 9 de Messineo. Si alguno ganaba la etapa y el olavarriense no entraba entre los tres primeros lo desbancaban.

Todos jugaron sus últimas fichas. Los Tivani hicieron 1-2, pero tercero arribó Messineo y se quedó con toda la gloria.

> MOMENTOS DE LA CARRERA

Los pibes se mostraron

Leonardo Zárate, Nahuel Méndez y Andrés Páez fueron quienes apenas pisaron la Avenida de Circunvalación, armaron la primera fuga. Los dos muchachos de Gremios por el Deporte y el representante de la Municipalidad de Rawson, fueron neutralizados antes de la primera meta bonificada.

Desinteligencia y regalo

Gerardo Tivani era el mejor de los "piqueteros" ubicados, por lo tanto los tres segundos y dos segundos de las metas volantes eran fundamentales. Inesperadamente fue el único de los tres que cruzaron la línea que no descontó. Regalito que Chimbas Te Quiero capitalizó al final.

La fuga del día

Durante tres giros y fracción tres hombres controlaron la carrera: Nicolás Tivani (AVF) y los rawsinos Francisco Monte y Agustín Videla llegaron a tener más de 1m30s de ventaja, diferencia que le permitía al pocitano desbancar de la general, momentáneamente, a Messineo.

La persecución chimbera

Cuando promediaba la última etapa y corría peligro el liderazgo de Messineo, todas las camisetas rojas de Chimbas Te Quiero se pusieron al frente del pelotón. Por momentos ayudados por la Fundación RECAPI, consiguieron neutralizar a los escapados y definir en el autódromo.



Estuvo el gobernador Uñac

El Gran Prix, con todo el apoyo de gobierno

EL MOMENTO en que el primer mandatario provincial, Sergio Uñac, coloca la malla de líder a Leandro Messineo.



La visita del gobernador Sergio Uñac para apoyar a la dirigencia del Pedal Club Olimpia, y de paso disfrutar de la carrera de un deporte que practica, fue uno de los hechos destacados en la tarde de ayer.

Acompañado por el secretario de Deportes Jorge Chica y de los ex ciclistas, y actuales funcionarios de la secretaría, Javier Páez y Oscar Villalobos, el primer mandatario aprovechó para agradecer públicamente al club organizador de la Vuelta a San Juan. "Estoy aquí para darle un abrazo a Juan (Pacheco, presidente de la entidad) y agradecerles todo el apoyo y consideración, respecto a la medida que tuvimos que tomar de suspender por segundo año una carrera que es muy importante para San Juan. A la que espero con todas mis ansias volver a organizarla el año próximo. Todo el equipo de la secretaría y las distintas áreas de gobierno ya están trabajando para hacerla como se merece", comentó en todos y cada uno de los micrófonos y cámaras que requirieron su palabra.

La alegría del ganador

"Necesitábamos una victoria como esta"

CON 42 años, Leandro Messineo sigue escribiendo su rica historia ciclista. Ayer ganó el Gran Prix y con el equipo se fijaron otras metas.

En una edad en la que la mayoría mira las carreras desde afuera, o se prende en los pelotones de Master, Leandro Messineo mostró su vigencia y se consagró como ganador del Gran Prix del Olimpia. Sobre su actuación habló poco, si destacó la tarea del equipo. "Estoy muy contento porque necesitábamos una victoria así, veníamos haciendo muy bien las cosas entre semana, pero en las carreras no siempre teníamos fortuna", comentó.

A la hora de explicar su victoria, agradeció la tarea de todos sus compañeros. "Sinceramente esta tarde (por ayer) es cuando peor me sentí. Fue grande el esfuerzo del sábado y en la crono estuve fuerte, pero por la tarde venía regulando porque no tenía fuerzas, por eso debo agradecer a todos mis compañeros que dejaron la vida para que no se nos escapara la carrera", comentó.

Entre todos los agradecimientos hubo uno especial, para Darío Álvarez, quien fue el que más resto tenía y lo ayudó en el final.

"Sinceramente lo único que hice fue dar dos o tres palancazos al final. Darío me trajo a su rueda y me dejó para embalar. Atacamos en la recta opuesta, con la idea de sorprenderlos, pero después llegamos al embalaje, y aunque no es lo mío le di con todo", finalizó, mientras respondía con una sonrisa a todos los pedidos de fotos, de sus allegados del equipo, y también de los aficionados.