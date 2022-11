El seleccionado de México se entrenó hoy a puertas cerradas y su entrenador, Gerardo "Tata" Martino, comenzó a definir el equipo titular para el partido del próximo sábado a las 16 ante la Argentina por la segunda fecha del Grupo C de Qatar 2022.



"Las dudas del entrenador pasan por el mediocampo y el centro delantero y en ese sentido el dilema de Martino es saber si mantiene a los mismos once que iniciaron contra Polonia o realizar algunos cambios", informó el diario As de México.



Ayer, durante la práctica en el estadio Al Khor, Martino dialogó largamente con el mediocampista Héctor Herrera, a quien el entrenador argentino considera "una pieza clave" en el esquema del "Tri", según destacó el diario.



En principio el "Tata" se inclinaría por el mismo mediocampo que arrancó en el empate sin goles con los polacos con Edson Álvarez, Héctor Herrera y Luis Chávez, aunque en este caso podría ingresar desde el inicio el jugador del Cruz Azul Carlos "Charly" Rodríguez para generar "más juego".



Con respecto al ataque, Martino mantiene aún la indefinición en torno al centrodelantero: el argentino-mexicano Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez y en menor medida Henry Martin tienen chances de jugar de entrada.



Por otra parte los defensores Jorge Sánchez y Héctor Moreno fueron amonestados en el empate sin goles ante Polonia.



A dos días del partido decisivo ante la Argentina, el equipo titular de México se perfila con: Guillermo "Memo" Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera y Luis Chávez o Carlos "Charly" Rodrìguez; Hirving "Chuqui" Lozano, Funes Mori o Jiménez y Alexis Vega.



México realizará mañana su ultimo entrenamiento con los 15 minutos abiertos y luego ofrecerá la rueda de prensa con la presencia de Martino y de algún jugador del plantel, tal cual estipula el reglamento de la FIFA a 24 horas de cada partido.