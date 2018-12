A full. Maxi Meza sabe que dejó todo en Independiente.

El mediocampista Maximiliano Meza, transferido a los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano, aseguró que deja Independiente "vacío" tras haberlo "dado todo por la camiseta", también con la "conciencia tranquila" por ayudar al club con su transferencia y finalmente "agradecido" del apoyo recibido por parte de los hinchas. El correntino, de 26 años, confió que su salida sea un "hasta luego" en el club de Avellaneda, donde pasó "dos años, tres meses y diez días", según precisó en un mensaje posteado en su cuenta de Instagram.



"He vivido cosas increíbles, más allá de lo que hemos ganado. Me llevo cosas importantísimas que me ayudaron a crecer como jugador y como persona: amigos, valores y respeto", detalló.



Más allá de que esta transferencia sea un logro para mí, también se que es un gran beneficio para Independiente y es una manera de agradecer por cómo me trataron en todo este tiempo", admitió.