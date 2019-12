El sentimiento siempre es más fuerte que la distancia. Pablo Saavedra, una de las glorias de San Martín, sigue teniendo la misma pasión por el Verdinegro aunque ahora de una forma menos pasional. El ex jugador participó de la "Elección del Deportista del Año 2019" y habló de su presente que lo tiene alejado del fútbol.



Dedicado de lleno al plano laboral y al cargo que ocupa en la Dirección de Deportes de Alto Rendimiento que comanda Roberto Roldán, Saavedra si bien sigue en el ámbito deportivo, reconoce que ya no está tan de lleno en el fútbol. "Extraño un poco pero hoy las obligaciones son otras", reconoció y recordó que la última vez que estuvo ligado de lleno al fútbol fue en el 2013 junto al "Roly" Rodríguez en Trinidad. Igual el ex defensor sigue ligado en cierta forma, es que hace años que tiene su propia escuelita de fútbol infantil "Pulguitas" y también es uno de los entrenadores en el gimnasio de su esposa Eliana. Esos son su cable a tierra pero Saavedra contó que ya no vive el fútbol tan pasional como antes pero igual el sentimiento por el club de sus amores sigue intacto. "Ya no voy a la cancha como antes. El último partido que fui fue contra Independiente Rivadavia pero vi el primer tiempo junto a Valentino (su hijo) y me fui. Ya no lo vivo como antes, no estoy metido de lleno pero mi ADN sigue siendo Verdinegro porque San Martín siempre va a ser mi casa", comentó.



¿Si le gustaría dirigir? Pablo Saavedra reconoció que sí, pero quizás en otro momento. "Me encantaría algún día dirigir San Martín pero es difícil" expresó y agregó: "En San Juan, en ningún club, se respetan los proyectos a largo plazo, quizás por eso el fútbol argentino está en decadencia. Sí me gusta el trabajo que hace Godoy Cruz", reconoció.



Su elección: Dep.adaptado: Tejada. Atletismo: Leiva; Automovilismo: Della Motta; Boxeo: Román; Triatlón: Medard; Ciclismo: Tivani; Fútbol dep: Celán. Fútbol local: Méndez; Fútbol Nal.: Mas; Golf: Armijo; Hipismo: Guevara; Hockey s/ césped: Bugallo; Hockey s/ patines fem: L. Agudo; Hockey s/patines masc: Carrión; Motociclismo: Ontiveros; BMX: Gelusini; Natación: Grecco; Rugby: Castro; Tenis: Mazzei; Vóleibol: M.Sánchez; Gran DT: Serramalera; Equipo del año: Obras.