No va más. Diego Maradona dejó de ser el entrenador de Dorados de México e incluso hoy podría ser operado del hombro izquierdo.

Diego Maradona aclaró ayer que su salida de Dorados de México se correspondió a razones médicas y lamentó su alejamiento del club donde tenía acordada la renovación de contrato por dos años.



"Quería dejar en claro que mi salida de Dorados tiene que ver con mi salud. Lamentablemente tengo que dar un paso al costado y dejar el club, donde me hicieron sentir como en mi casa", escribió Maradona en su cuenta oficial de la red social Instagram.



El Pelusa, de 58 años, asistió ayer a la Clínica Olivos para someterse a una resonancia magnética en el hombro izquierdo y, según los resultados, es probable que ingrese al quirófano hoy.



Será la segunda operación para Diego en esa articulación, pues hace dos años tuvo una intervención en los ligamentos en una clínica de Dubái mientras dirigía al club árabe Al Fujairah Sport. Además padece molestias en las rodillas. "Hoy tengo que pensar mí y en mi salud. Los médicos me piden que pare, porque pasan los años y cada vez me duele más. Tengo que hacerme dos operaciones que vengo postergando desde hace mucho. Gracias a Dios y a la Tota (su madre fallecida en 2011) ninguna es de riesgo, pero se necesita tiempo y reposo para poder hacerlas, y creo que este es el momento", agregó el capitán del seleccionado campeón mundial en 1986.



Agradecido



"Sinceramente yo no sé cómo explicarles, pero les agradezco a todos los que piensan siempre en mí. Confío en haber dejado en alto el nombre del club, y decirle a Dorados y a su gente que estamos unidos para siempre. Hasta pronto", agradeció el Diez en su comunicado descartando varias versiones.