San Martín terminó su participación en la temporada 2022 de la Primera Nacional. Si bien ganó, no le alcanzó para meterse en el Reducido. La molestia de los hinchas se hizo sentir en el final del encuentro, con insultos por parte de los fanáticos recriminando a la dirigencia. A los minutos, el presidente Jorge Miadosqui también expresó su bronca y le pidió a los hinchas ´que tengan memoria´.

"Estamos en una gran institución, estoy orgulloso de todos los dirigentes que han trabajado en este proyecto, hay que mirar que es lo que tenemos y no escuchar todos los insultos. Me duele porque esos chicos que me insultaron hoy no conocen la historia del club. Esto no tiene nada que ver con ganar un partido ni clasificar, tiene que ver con lo institucional, tienen que ver el club hoy y lo que era hace unos años", expresó molesto Miadosqui.

"A mí me da gusto decir que hoy San Martín es el club más lindo de San Juan, aunque a otros le moleste. El Club San Martín está lindo. La dirigencia siempre se empeña en mejorar la institución y eso hicimos, armamos un equipo y no pudimos lograr lo que queríamos", manifestó. "Yo quiero ascender a Primera, es mi deseo siempre. No estamos acá de joda. Esa gente que me insultó que no tienen idea lo que es mantener este club. No saben la gestión que se hace para poder llegar. Deberían tener memoria y ver como estaba el club hace unos años y como está ahora", continuó.

Sobre el rendimiento de San Martín de la mano de Raúl Antuña, expresó: "Raul dirigió de la mejor manera con un cuerpo técnico acompañando y no logramos el objetivo por esas cosas del fútbol. ¿Cómo seguimos? No se, ahora hay un parate grande en el fútbol, eso dará un respiro y un alivio para tratar de resolver como sigue esto. Hay que sentarse hacer un análisis en frío para ver como seguimos", continuó.

"Quedamos a un paso de la clasificación, hicimos todo lo posible y no se cumplió. Nunca pensé que íbamos a estar peleando la clasificación en la última fecha, siempre pensé que íbamos a estar clasificando entre los cuatro primeros, esa era la ilusión que teníamos todos. Pasaron cosas y ya está, hay que mirar para adelante, nos quedamos afuera del torneo peor hubiera sido pelear el descenso", continuó.