Pasó la tormenta en San Martín. Se llevó el ciclo de casi 9 meses de Facundo Villalba y abrió el capítulo interino de Raúl Antuña, Rodolfo Rodríguez y Alejandro Schiapparelli. En el medio, quedó la dirigencia de San Martín que por ahora trata de mantener la calma, de buscar alternativas en el mercado y de no precipitar decisiones. Pero además, en toda una declaración de principios, el propio presidente verdinegro, Jorge Miadosqui, respaldó rotundamente el plantel de futbolistas que se armó para esta temporada 2022: "Es un plantel mucho más completo y competitivo que el de la temporada anterior. De eso, estoy convencido. Creo que faltó asimilar la idea de Villalba pero es un plantel que tiene variantes, categoría, oficio, experiencia y juventud. Tiene todo lo que se necesita para ser competitivo. Confiamos en este grupo y estamos tranquilos por eso".

No es nuevo el análisis que Miadosqui hace de este plantel. Ya en la previa al partido contra Deportivo Riestra por la fecha 4, habló de las cualidades del grupo y de los nombres que se habían contratado.

San Martín recibirá a Villa Dálmine este viernes a partir de las 17,30 por la sexta fecha del torneo.

Claro está que la tranquilidad de la que habla el presidente no fue tal porque a la salida de Villalba, se sumó la rápida designación del cuerpo técnico interino, ponerlos en funciones, rescindir contrato con Villalba y empezar la búsqueda de un sucesor. Demasiado para un fin de semana. "Con lo del nuevo técnico, estamos tranquilos. Hay que ver qué es lo mejor y por ahora, trabajamos con calma para conseguir lo ideal para San Martín. Mientras, apostamos al trabajo del grupo de Antuña, Rodríguez y Schiapparelli que saben muy bien lo que es San Martín y van a dar lo mejor para tratar de reacomodar las cosas. Ellos dirigirán el viernes contra Villa Dálmine y esperemos que sea el primer paso para recuperarnos".

De cara al futuro inmediato, el titular de San Martín echó por tierra cualquier especulación o rumor que vinculen nombres con el club: "Acá no hay todavía ningún nombre ni ninguna gestión encaminada en particular. Salió ese rumor de Gustavo Coleoni como candidato pero no hay nada de eso. Nunca se consideró ni menos aún se contactó o algo parecido. Por ahora, no hay nada. Hay que elegir con calma, viendo todo y sabiendo que debe ser lo mejor para San Martín".

La premisa es sostener lo que hay, potenciar lo que se pueda mejorar y darle tranquilidad al trabajo del cuerpo técnico interino: "Tenemos que trabajar con calma. Se hizo lo que se debía hacer en ese momento pero ahora hay que apuntar a recuperarnos. San Martín tiene plantel para poder revertir este momento y confiamos en lograrlo con trabajo, sacrificio y apoyo de todos los sectores".

Semana intensa con Antuña al frente



El ciclo de Raúl Antuña junto a Rodolfo Rodríguez y su equipo de trabajo comenzó durante el fin de semana y apuntándole al partido del viernes próximo ante Villa Dálmine, este lunes fue más intenso para el plantel verdinegro. Para este martes, la agenda marca trabajo más futbolístico para perfilar la probable formación que se definirá el miércoles en la práctica de fútbol. Se esperan novedades en el sistema y también en los nombres, sabiendo de la necesidad de volver al triunfo ante Villa Dálmine.

En tanto quedó definida la programación de la sexta fecha de la Primera Nacional con el siguiente detalle:

Jueves 17, a las 15.05, por TV, Sacachispas-Independiente Rivadavia.

A las 17.05, por TV, Atlanta-Almirante Brown

Viernes 18, a las 15.05, por TV, Brown de Adrogué-Estudiantes RC.

A las 16 San Telmo-Riestra.

A las 19.10 Atlético de Rafaela-Temperley.

A las 20, Tristán Suárez-Nueva Chicago y Agropecuario de Carlos Casares-Deportivo Maipú de Mendoza. A las 21.10, por TV, Instituto de Córdoba-Quilmes

Sábado 19, a las 15.30:

Defensores de Belgrano-Alvarado de Mar del Plata

A las 16: Estudiantes-Gimnasia de Jujuy, Brown de Puerto Madryn-Deportivo Morón, Chacarita Juniors-Deportivo Madryn (por TV)

A las 17: Gimnasia de Mendoza-Güemes de Santiago del Estero.

A las 18: San Martín de Tucumán-Almagro.

A las 18.30, por TV: Chaco For Ever-Belgrano de Córdoba

A las 19.30: Mitre de Santiago del Estero-Ferro

A las 20: Santamarina de Tandil-Flandria (en el estadio Municipal General San Martín)

Libre: All Boys.