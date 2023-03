El final de la noche del sábado en Concepción fue más que caliente. El presidente de San Martín se cruzó con los responsables del operativo policial y después, metido ya en el análisis de lo que fue el empate contra Almirante Brown, Jorge Miadosqui fue contundente: "Esto que estamos pasando no es bueno. Tenemos que mejorar. Me quedo con los segundos tiempos que hace San Martín pero si no hay respuestas, las tendremos que buscar nosotros. Sabemos de la impaciencia del hincha, de la gente y nosotros como dirigentes la sentimos igual. Queremos que San Martín gane siempre y en esto hay que ser contundentes. Si con este técnico no hay esas respuestas, las tendremos que buscar con otro entrenador tal vez. Hay que ver todo. Los cambios son necesarios y el plantel tiene variantes. Vamos a evaluar todo. Hablaremos y analizaremos qué es lo mejor. El manager Antuña tendrá que analizar en la semana qué haremos. Vamos a replantear todo, así como estamos a mí no me gusta".

Sereno. Andrés Yllana optó por una visión positiva del empate. Pidió calma en todos para salir del momento.

El técnico Andrés Yllana analizó el partido desde su óptica y fue más optimista que el presidente: "Más allá de que no fue el resultado que queríamos, me quedo conforme con lo que rindió San Martín. No quiero hablar de los árbitros, pero me quedo con cosas que no nos cobraron. Respecto de lo que dijo el presidente, respeto su opinión pero me quedo con los datos. En estos momentos hay que tener calma, temple, tranquilidad. Este proceso tiene sus tiempos y la paciencia no sobra en nadie".







EL RESTO

Brown de Adrogué le cortó el paso a Quilmes

Caída. En Riestra, Deportivo Madryn volvió a perder y quedó condicionado Pancaldo como entrenador de los sureños que no levantan.



Brown de Adrogué sabía que no tenía una parada fácil este sábado. El Tricolor recibió en su cancha a Quilmes, que venía de ganar los cuatro partidos que disputó en este campeonato. Pablo Vico apostó por una línea de cinco defensores, para contrarrestar los ataques aéreos de la visita. En los primeros minutos, el Cervecero intentó manejar la pelota pero nunca pudo inquietar al Tricolor. A los 12 minutos, tras un tiro libre, la pelota le cayó a Emiliano Mayola quien de cabeza convirtió el 1-0 en el marcador. En el complemento, el Tricolor tuvo algunos situaciones de peligro con un inspirado Agustín Lavezzi, que ingresó por Patricio Vidal.

Por la quinta jornada de la Zona "B", Deportivo Madryn hilvanó su tercera caída al hilo. En esta ocasión, en el Abel Sastre, perdió ante Deportivo Riestra por 3-0 y la continuidad de su entrenador, Ricardo Pancaldo, se encuentra en duda para el próximo encuentro.

En tanto en la Zona A, Defensores de Belgrano, en condición de visitante, perdió ante Defensores Unidos de Zárate por 1-0 con gol de Martín Giménez a los 37 minutos de la etapa complementaria. En un encuentro muy disputado, Defensores de Belgrano se impuso en el primer tiempo con algunas situaciones de gol.