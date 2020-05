El panorama que se plantea en el Ascenso es aún más sombrío que en Primera. Mientras persiste la duda sobre si habrá fútbol en lo que queda de 2020 y si los ascensos serán en cancha, la realidad es que los contratos de muchísimos jugadores termina a fines de junio, Ante este panorama, y sin fútbol al menos hasta septiembre, habrá sangrías importantes en los clubes.

San Martín, que no terminó entre los ocho primeros del Grupo A para jugar un hipotético reducido para ascender a Primera, sabe que tendrá un largo parate. Y Jorge Miadosqui, su presidente, no se anduvo con vueltas. "El 70% del plantel será desvinculado", afirmó en declaraciones a Radio La Voz. Y explicó las razones: "Seguramente tendremos que formar un equipo totalmente distinto de acuerdo a los ingresos que tengamos en su momento. No sabemos con qué vamos a contar el mes que viene o el otro mes o hasta diciembre. Yo creo que va a ser imposible jugar antes de diciembre".

En cuanto a la realidad que vive el Verdinegro, Miadosqui dejó en claro que la economía de su institución es una de las más sólidas de la categoría, pero que sin embargo no está exenta de los problemas. "Nosotros tenemos una realidad mucho más tranquila que otros clubes del Nacional. Debemos ser una de las instituciones mejor posicionadas en lo que se refiere a la situación económica. Pero no sabemos cuál es el futuro. Los jugadores deben saber que hasta esa fecha iremos pagándoles o no, no lo sabemos. Pero vamos cumpliendo día a día".

