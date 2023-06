El calendario del fútbol sanjuanino no tiene respiro. Mientras siguen retumbando los festejos de Colón Junior por el título del Torneo de Invierno obtenido el pasado domingo frente a Atenas, la Liga Sanjuanina ya diagramó el primer capítulo del Torneo de Verano.

El nuevo certamen que otorgará al rival del Merengue en la Superfinal comenzará este miércoles 28 y los encargados de poner primera serán Unión y Marquesado, desde las 21:30 en Villa Krause. Por supuesto, en la previa será el turno de la Cuarta.

En cuanto a los otros juegos, ocho irán el jueves desde las 16 de la siguiente manera: Colón Junior vs. Peñarol, Recabarren vs. Juventud Unida, Desamparados vs. 9 de Julio, Villa Obrera vs. Aberastain, San Martín vs. Alianza, Rivadavia vs Trinidad, López Peláez vs. Del Bono y Carpintería vs. Juventud Zondina. Quedó postergado Atenas vs. San Lorenzo.

Además, la entidad madre del fútbol local diseñó la segunda fecha, que también se jugará entre semana (íntegramente el miércoles 5 de julio) debido a las elecciones para gobernador y vice del domingo 2 en la provincia, que afectará a la totalidad de la policía.

El programa

Miércoles 5 de julio

Juv. Unida vs. Juv. Zondina

Del Bono vs. Carpintería

Trinidad vs. López Peláez

San Lorenzo vs. Rivadavia

Peñarol vs. Atenas

Alianza vs. Colón Junior

Aberastain vs. San Martín

Marquesado vs. Villa Obrera

9 de Julio vs. Unión

Recabarren vs. Sp. Desamparados