El Torneo Federal "A" sigue su marcha y mientras Sportivo Peñarol y Sportivo Desamparados preparan sus encuentros para este fin de semana, ante Huracán Las Heras y Argentino de Monte Maíz, respectivamente, las novedades pasan por las altas y bajas. A dos días de que cierre la ventana de incorporaciones para lo que resta del torneo, en el Bohemio continúan las bajas y en Sportivo siguen a la espera de refuerzos.

PEÑAROL SUMÓ LA SÉPTIMA BAJA

El equipo chimbero sumó cuatro refuerzos pero no podrá contar con siete de sus jugadores. En la tarde de este martes, Maximiliano Osurak firmó la rescinción de su contrato por decisión propia.

La baja del delantero se sumó a la salida de Ignacio Heim, Matías Rodríguez, Jeremías Zenon, Lucas Cardozo, Lucas Saucedo y Juan Pablo Varona. Lo cierto es que Osurak, Varona y Saucedo decidieron dejar a Peñarol por decisión propia, mientras que la salida de los otros cuatro futbolistas se dio por decisión del cuerpo técnico en consenso con la dirigencia.

En contrapunto, Peñarol sumó cuatro refuerzos, el cupo permitido para esta ventana de incoporaciones. Se trata Brian Nellen un volante ofensivo de 23 años y que llegó desde San Martín; Ignacio González, un delantero de 21 años que también arribó desde Concepción, es sanjuanino e hizo inferiores en Banfield; Jonathan Adrián González que llega desde Juventud Antoniana de Salta y Maximiliano Alaniz, un defensor central proveniente de Sarmiento de Zonda.

Peñarol visitará el sábado a las 15 a Huracán Las Heras, el encuentro se disputará en cancha de FADEP y contará con el arbitraje de Luis Martínez, oriundo de San Rafael.

EN SPORTIVO, MIÉRCOLES CLAVE

En Desamparados no quieren apurarse y sabiendo que restan 48 horas para que cierre la ventana de incorporaciones, este miércoles será clave para poder concretar o no, la llegada de refuerzos. Hasta el momento sumó dos volantes: Rodrigo Brandan con pasado en Colegiales y Lautaro Disanto, formado en las inferiores de Independiente Rivadavia. Sportivo cuenta todavía con tres cupos disponibles (se sumó un cupo más por la lesión de Julio Sacallán) y tiene en carpeta la llegada de un delantero, un defensor central y un volante. "No queremos equivocarnos y traer por traer. Se está haciendo muy difícil encontrar jugadores que vengan en actividad", expresó Leonardo "Corcho" Villalba quien junto a Juan Valiente llevan adelante las negociaciones en el Víbora. El abogado espera este miércoles poder concretar la llegada de un delantero que no será Gonzalo Klusener. El ex Talleres entre tantos equipos, era del gusto personal de Villalba pero no encajaba en la elección de Luis Islas y por eso continuará en Atlanta donde viene jugando.

Por otro lado, este martes rescindió por decisión propia el volante Lucas Seimandi, quien le había ganado la pulseada a Pablo Jofré en el mediocampo y si bien había jugado los dos últimos encuentros como titular, tampoco había cumplido una labor destacada. Lo cierto es que este martes se ausentó del entrenamiento y más tarde le informó a los dirigentes sobre su salida.

Desamparados que viene de caer por goleada ante Sol de Mayo de Viedma, irá por su recuperación cuando reciba el sábado desde las 15.30 horas a Argentino de Monte Maíz en cancha de Trinidad. El árbitro será el rosarino Maximiliano Macheroni.