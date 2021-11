Eran cerca de las 22 y todavía no tenían su ticket pero al menos tenían la esperanza de obtener la entrada a la medianoche cuando se habilitara la venta. Se trata de un grupo de marplatenses y rosarinos que llegaron para ver el "clásico del siglo" como será el duelo entre Argentina y Brasil a disputarse mañana en el Estadio del Bicentenario.

Las chicas llegaron desde Mar del Plata en dos vehículos y con sus esposos que fueron quienes resistían en el grupo mientras ellas esperaban a un costado de la ruta con los chicos. "Venimos a ver a Messi, no imaginamos que nos encontraríamos esto pero hay que resistir porque es Messi", comentó Mariana. En tanto que Maximiliano Salomon llegó desde Rosario con un grupo de amigos para ver el clásico en el Bicentenario: "El logro de esto es verlo a Messi y Neymar en un mismo partido, no sé si en algún momento se volverá a dar", expresó quien cada vez que puede viaja a Buenos Aires a ver al seleccionado nacional y lógicamente ahora no podía perderse la cita en suelo cuyano.