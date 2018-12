No se cansaron de girar a la Plaza 25 dando, simbólicamente, la vuelta olímpica. Apenas terminó el partido en el que River se consagró campeón en la Libertadores, los hinchas del "Millo" comenzaron a copar las calles céntricas para celebrar la consagración. Los hinchas de Boca que estaban en los cafés cercanos a la plaza central rápidamente emprendieron la desconcentración para dejar que sus pares se despacharan en festejos. Con el paso de los minutos fueron llegando cada vez más y la algarabía se extendió durante horas. El clásico hit "ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad, para todos los bosteros el regalo de papá..." sonó a más no poder en las calles del microcentro que debieron ser cortadas por varias horas. Hacía tiempo que la Plaza 25 no era epicentro de festejos por eso ayer la Policía de San Juan montó un importante operativo policial para que no se registrara ningún tipo de incidentes y así fue. Los millonarios festejaron un título histórico pero en paz.

Una y otra vez. A medida que iban llegando los grupos de hinchas desde las cuatro esquinas de la plaza, iban dando la vuelta olímpica. Los festejos se extendieron hasta la noche.

La postal. La chica, de unos 14 años, lloraba la derrota del club de sus amores. Detrás, los hinchas de River festejaban. La postal del respeto.

Una multitud rojiblanca. Las bengalas de humo de colores rojo y blanco invadieron la ciudad ayer. Los hinchas recurrieron a la pirotecnia para festejar el título más importante en la historia del club. Las calles céntricas contaron con un importante operativo montado por la Policía de San Juan.

Ingenio. A pesar de los 37 grados de la tarde, este fanático soportó el calor con su traje de gallina. La locura de los fanáticos.

El clásico. El Obelisco porteño recibió miles de fanáticos tras la consagración. Allí también se montó un importante operativo policial.