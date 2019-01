Relajado. Se mostró en el entrenamiento de ayer Gustavo Alfaro. A partir de hoy, el técnico buscará darle a Boca sus objetivos como equipo.

En el comienzo de su ciclo como entrenador de Boca, Gustavo Alfaro tuvo ayer una charla de presentación en el vestuario de La Bombonera con los jugadores que regresaron a los entrenamientos de cara a la pretemporada, mientras que el mediocampista Nahitan Nández estuvo entre los presentes.



Los futbolistas se trasladaron después al vecino predio de Casa Amarilla para realizar los estudios médicos y las pruebas físicas de rigor.



Una de las presencias más esperadas fue la de Nández, en medio de los rumores que indicaban que el volante uruguayo no se presentaría, en el contexto de los reclamos que su representante, Pablo Bentancur, le hizo a la dirigencia de Boca para conseguir que sea el mejor pago del plantel, mientras agita una oferta del fútbol italiano.



El reclamo del empresario a través de los medios de comunicación no cayó bien entre los dirigentes de Boca, quienes saben -igual que el representante- que la cláusula de rescisión de Nández es de 25 millones de dólares, mientras que Cagliari de Italia ofreció 15 millones brutos por el jugador que integra la Selección de su país.



La idea de la directiva boquense es aumentarle el sueldo aunque no sea de los más altos del plantel.



Cabe recordar que el contrato de Nández con Boca vence en diciembre del 2021.



Además de esa oferta, Boca -en forma oficial- recibió solamente dos pedidos más.



Uno es por el defensor Leonardo Balerdi de parte del Borussia Dortmund y se habla de 18 millones de euros, una suma que parece descabellada por un juvenil que apenas jugó 450 minutos en primera. A mitad del año pasado, ya el Barcelona se había interesado en el jugador.



Si bien Boca tratará de retener a Balerdi, la dirigencia sabe que la cláusula de rescisión no es muy alta (es de 10 millones de dólares) y el sueldo del juvenil, de 19 años, todavía no fue actualizado.



La otra oferta es por Agustín Almendra, otra joven promesa, quien fue requerido por el Nápoli en una suma cercana a los 20 millones de dólares y de quien Boca no querría desprenderse en este mercado.

El sanjuanino Emmanuel Mas estuvo en el inicio.

Presentaron al Mellizo



Guillermo Barros Schelotto fue presentado oficialmente como entrenador de Los Angeles Galaxy. Y en la conferencia de prensa correspondiente a su oficialización, al Mellizo le preguntaron por la chance concreta de llevarse a la MLS a Carlos Tevez. En ese sentido, descartó radicalmente esa posibilidad y avisó que, por el momento, no existe negociación alguna por ningún jugador. "No hay nada. No sé de dónde puede surgir esa posibilidad de jugadores que se vayan o vengan. No hemos hablado nada, son especulaciones", expresó el Mellizo.



Y tras ello, el técnico afirmó que "queremos tener un estilo de juego. Lo importante es conseguir nuestra forma de jugar, ser ofensivos, atractivos y ganar".