El "We are the champions" ("Somos los campeones") atrona en la Bombonerita de UPCN. Hay emoción y mucho desahogo. Se nota en el llanto de Gustavo Molina, la mano derecha de ese técnico multicampeón llamado Fabián Armoa. Manuel Armoa, justamente, salta y salta, y se saca la camiseta para revolearla al compás de la percusión de "La Banda del gremio". El capitán, Sebastián Brajkovic, busca a su familia en la tribuna para descargarse. No es para menos es el primer título de los Cóndores en su propio estadio. Significa la novena corona de la Liga Argentina merced al 3-1 en la final sobre Ciudad, que lo lleva a un lugar donde ya no tiene compañía. Es que ahora es el máximo ganador del torneo doméstico más importante del país, teniendo uno más que Bolívar. Lejos estuvo de ser fácil el camino de esta 2021-22: por primera vez en su historia de 15 años, UPCN es campeón de la Liga habiendo terminado tercero en la fase regular.

Lo construyó de menor a mayor al título. De hecho, allá por fines del 2021 hubo que reacomodar piezas y cambiar jugadores. Fue ahí cuando llegó el opuesto sanjuanino, Federico Pereyra, que le brindó ese plus. Manu Armoa (elegido el MVP de las finales) tuvo sus momentos descollantes como en el cierre del segundo set cuando con cuatro saques puso a su equipo 2-0. El primero había sido 25-21 para el anfitrión que contó con el apoyo de más de 3.000 fanáticos. Parecía que Ciudad se derrumbaba en el tercero, pero un poco la ansiedad pareció jugarle una mala pasada a los Cóndores. Fue descuento 25-17 para el "1" de la fase regular que daba pelea. El cuarto arrancó bravo nuevamente y los de Hernán Ferraro se fueron arriba muy rápido. Tuvo que rendir la última materia el campeón y lo hizo. El 27-25 se consumó con un error en el ataque del gigante Alemao. Llegó el momento de pegar el grito. En un año complicado para el club, que hoy por hoy tiene a su mentor, José "Pepe" Villa, tratando de salir de un problema grave de salud. De ahí, el trapo para darle aliento. En la temporada también se alejó físicamente un dirigente muy querido por todos como Rolando Llorens. Pero el deporte, como la vida, siempre da revancha. Siempre hay una rosa, aunque antes hayan pasado muchas espinas. UPCN es el Rey. Y por eso... mira a todos desde el techo.

Bañado de gloria

UPCN cumplió quince años de vida el mes pasado y ahora lo celebra con su novena Liga. Ganó las ediciones: 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2018; 2021 y 20212. A esto hay que sumarle: 3 Copa ACLAV, 6 Copa Master, 1 Súper 8, 2, Copa Argentina, 2 Sudamericanos. Más 2 medallas de bronce en Mundiales. Todo bajo la conducción de Fabián Armoa.