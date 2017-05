En el Florencio Sola, Banfield se quedó con el clásico ante Lanús. Pero la dura patada de Carlos Matheu sobre José Luis Gómez estremeció a los espectadores en el estadio y también a los que vieron el partido por televisión. A la salida del vestuario, el lateral santiagueño del Granate mostró cómo le quedó la pierna derecha y la foto impresionó en las redes sociales.

Faltaban 20 minutos de un clásico caliente y Banfield defendía la ventaja, pero Matheu no midió y le entró con todo a Gómez cuando disputaban una pelota contra la raya. El ex Independiente se tiró con los dos pies para adelante e impactó de lleno sobre la tibia del lateral, que no sufrió una seria lesión por pura casualidad.

Tras esa acción el árbitro Fernando Echenique no dudó y le mostró la roja a Matheu, que dejó a su equipo con diez y emparejó el juego ya que tres minutos antes se había ido expulsado el uruguayo Alejandro Silva, de Lanús.