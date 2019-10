Selfie. Ricardo Marinelli y, detrás, algunos templos en Tokio. El sanjuanino estará presente este sábado en el estadio alentando a Los Pumas.

Ricardo Marinelli, exentrenador de la selección sanjuanina y representante en Argentina de Crusaders (la franquicia campeona del Super Rugby), está en Japón alentando a Los Pumas y desde Tokio realizó un análisis previo del exigente partido ante Inglaterra y, de paso, brindó su mirada sobre la cultura japonesa. "Creo que Los Pumas vienen trabajando para ganar un partido como contra Inglaterra, pero para eso debe hacer un juego perfecto y que todos estén encolumnados detrás del proyecto. Y sinceramente no sé si eso puede pasar", indicó el experimentado entrenador. "Me preocupa, de acuerdo a lo que se conoce, que hay conflictos entre el entrenador y algunos jugadores, a los que está desplazando por cuestiones de liderazgo. A Nicolás Sánchez ni siquiera lo tendrá como reserva en caso de que se lesione Urdapilleta. Eso no es nada bueno y menos ante un rival al que no se le puede regalar nada", añadió el sanjuanino en diálogo con DIARIO DE CUYO.



Sobre la apuesta al rugby del país asiático, con la organización del Mundial y un seleccionado que la está rompiendo (viene de ganarle nada menos que a Irlanda), Marinelli entiende que ya están cosechando frutos. "Han hecho una gran inversión, su liga tiene grandes jugadores y entrenadores que traen de Nueva Zelanda, hay sponsors muy importantes que sin dudas le permiten tener nivel y continuidad y están sumando jóvenes de Samoa, que posiblemente después sean nacionalizados. La selección japonesa está haciendo un muy buen torneo y con el tiempo será un equipo muy competitivo. La contextura física media de los japoneses es un impedimento, pero a eso lo están supliendo con la nacionalización de jugadores de otros países", explicó.



En tanto, Marinelli se mostró maravillado con la cultura japonesa. "La limpieza, el orden, la disciplina y el respeto no dejan de asombrarme. Todo funciona, la ciudad es imponente, la tecnología es muy importante y hay lugares en los que uno siente que está en una película del futuro. Se puede andar tranquilo a cualquier hora sin temor a ser asaltado y si te olvidás algo en un lugar seguramente volvés y sigue ahí. Lamentablemente, todo lo que veo y vivo de Japón es exactamente lo opuesto a lo que pasa en nuestro país", apuntó.

"No se ve clima de Mundial en la calle, pero las canchas se juegan a tribunas llenas" RICARDO MARINELLI - Exrugbier y exentrenador



Caro para comer



"Una comida en la calle cuesta entre 7 a 10 dólares y en restorán, desde 25 dólares. Y la carne, imposible. Un solo bife vale entre 600 y 800 pesos nuestros", destacó el sanjuanino.