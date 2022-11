Tranquilo, sereno, con la parsimonia que lo caracteriza, Gerardo Tivani, comentó su victoria. La primera del conjunto "piquetero", algo que no es común, porque están acostumbrados a ser los que más festejan durante los calendarios.



"Fue una carrera muy bien planificada. Nosotros teníamos arriba a Juárez (Daniel) y otros chicos que podían apuntalarlo (NdeR: Gerardo Atencio, Oscar Gómez y Mauricio Domínguez) por lo que durante la persecución no hicimos nada, nos pusimos a rueda de la gente del Sindicato (SEP-San Juan) que impusieron el ritmo al grupo", comentó, mientras recibía el saludo de su hermano Nicolás, que aunque no corrió lo acompañó como toda su familia.



Cuando se le consultó si para evitar "sorpresas" decidió atacar por el medio, como se observa en la foto que ilustra la página 26; el "Flaco" sonrió y comentó que "no lo pensó, salió así". "Sinceramente no lo pensé, traté de mantenerme concentrado en el movimiento que hicimos para preparar el embalaje. Nosotros nos hicimos cargo de la cabeza del pelotón cuando pisamos la calle Divisoria, en los últimos siete kilómetros. Al final quedé con Bucha (Franco Buchanan), Pérez Costa (Facundo) y Arroyo (Víctor), nos acomodamos, y me lanzaron faltando 300 metros, que no es mi distancia, el embalaje me rinde más en los 200 metros finales, así que traté de no desesperarme, controlé a quienes venían embalando y me largue cuando creí que podía definir con todas mis fuerzas", afirmó.



Con respecto a lo que viene, y si "cuidarán" piernas para enero, el ganador de la Cuatro Puentes, comentó: "A mi me gusta disputar todas las carreras, pero soy conciente que tenemos que regular para llegar al Giro del Sol y la Vuelta, lo más enteros posible".