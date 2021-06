Liones Scaloni ya entregó la lista de la Selección Argentina para la Copa América, aunque todavía no se dio a conocer de manera pública. En medio de sorpresas y especulaciones, es el único que no publicó a sus elegidos para el certamen que se hará en Brasil entre el domingo y el 10 de julio.

ARQUEROS

Franco Armani

Emiliano Martínez

Agustín Marchesín

Juan Musso

DEFENSORES

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina Lucero

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Lucas Martínez Quarta

Germán Pezzella

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

VOLANTES

Marcos Acuña

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Guido Rodríguez

Nicolás Domínguez

Alejandro Gómez

DELANTEROS

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Nicolás González

Sergio Agüero

Ángel Correa

Ángel Di María

Joaquín Correa

Lucas Alario / Julián Álvarez

Se quedaron afuera

Juan Foyth

José Luis Palomino

Emiliano Buendia

Lucas Ocampos

Algunas versiones indican que Lucas Alario podría aparecer en la nómina de Scaloni, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones. El delantero ocuparía el lugar de Julián Álvarez, quien tiene chances de integrar el seleccionado nacional sub 23 que participará de los Juegos Olímpicos de Tokio.



El atacante de Bayer Leverkusen había sido convocado para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, pero fue desafectado -y de esta manera rompió la burbuja sanitaria- por no haberse recuperado de la lesión en el tendón del muslo derecho que había sufrido el 30 de abril en Alemania.

El itinerario argentino

La delegación nacional viajará el domingo por la tarde rumbo a Río de Janeiro, luego de la práctica matutina y el almuerzo. El debut en la Copa América será ante Chile, el lunes a las 18 el estadio Nilton Santos: después del partido se dirigirán directo al aeropuerto para volar de regreso y seguir concentrados.



El martes, miércoles y jueves habrá prácticas en el predio que la AFA tiene en Ezeiza, pero ese último día partirá a Brasilia a esperar su segunda presentación. El rival será Uruguay, el viernes a las 21, y allí se quedarán para el choque con Paraguay, que será el lunes a la misma hora y en ese estadio.



Después del último partido, la delegación nacional regresará a la Argentina, porque en la cuarta jornada tendrá fecha libre. Así podrá trabajar durante una semana entrera antes del último escollo de la primera fase que será frente a Bolivia, el lunes 28 a las 21 en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá.