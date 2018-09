El mejor. El croata Luka Modric, volante del Real Madrid, fue elegido el mejor de la temporada 2017-18.

Luka Modric is The Best. Luka Modric es El Mejor. El jugador croata del Real Madrid fue coronado en la gala de la FIFA como el mejor jugador del mundo en la pasada temporada, sucediendo en el palmarés a Cristiano Ronaldo, hasta ahora único vencedor del galardón, y rompiendo el duopolio Cristiano-Messi, que han acaparado todos los galardones individuales de la última década. Luka se alza así con la corona del fútbol mundial superando a Ronaldo y a Salah en la votación de un trofeo el que compañeros, entrenadores, prensa y afición de todo el mundo. Un galardón que premia a un futbolista que es el motor de un equipo que ha conquistado su tercera Champions consecutiva y de una selección que se ha plantado en la final del Mundial por primera vez en su historia.



Ausentes y enojo



Desde la FIFA de manera extra oficial remarcaron la molestia con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, debido a la ausencia de ambas estrellas porque sabían que no iban a ganar el premio mayor que finalmente se adjudicó Modric. Sin dudas, una mancha.