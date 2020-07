Desde que se reanudó La Liga luego de la pausa por la pandemia del coronavirus una de las principales atracciones fue el Mallorca, donde estaba empezando a ganarse un lugar un joven de 15 años que quedará en la historia por ser el más joven en debutar en el torneo. Se trata de Luka Romero, nacido en México, pero con residencia en España hace más de 10 años, que a pesar de todo eso eligió representar a la Albiceleste. Las comparaciones con Lio no tardaron en llegar y declaró: "Me molesta que me digan el nuevo Messi, porque Messi sólo hay uno y yo quiero hacerme un nombre en el fútbol como Luka Romero", afirmó en Fox Sports.

Consultado sobre si alguna vez se cruzó con el capitán del Barcelona, aseveró que "fue una vez al hotel donde estaba con el Mallorca y me saqué una foto. Sería un sueño, siempre lo tuve de ídolo. Estaría muy contento si lo pudiera ver y charlar con él".

Al no tener 16 años, Romero no tiene contrato: cobra por mes 1.000 euros.

En la entrevista, recordó cómo es su relación con nuestro país y dónde quisiera seguir jugando en el seleccionado: "Nací en México, mi familia es Argentina. Tengo las tres ciudadanías (la otra es la española). Si me siguen queriendo en Argentina, seguiré jugando en Argentina, si es posible. Hace cuatro o cinco años que viajo para Navidad. Conozco Quilmes, pero poquito".

Su posición en la cancha es todo un debate. "Me gusta jugar de enganche. Acá en Mallorca jugamos con enganche. Y si no por la banda derecha. Mejoré mucho cuando llegué acá, mejoré mucho la pierna derecha que antes no la utilizaba". Para Romero, su padre Diego, jugó en la Primera División de Quilmes y por eso para su hijo Luka (tiene un hermano mellizo que es arquero), el Cervecero es algo especial: "Me gustaría haber entrenado con algún equipo de Argentina, en Quilmes por mi papá".

La selección y el "consejo"

Igual que hizo en su momento Julio Grondona con Lionel Messi, esta vez la AFA de Claudio Tapia se movió rápido para convocar a Luka al Sudamericano Sub-15 el año pasado y de esa manera darle forma a su sueño de jugar con la albiceleste. Por reglamentación, el zurdo puede jugar en las categorías juveniles de un país y después optar por el seleccionado mayor de otra nacionalidad.

En la charla de ayer con el canal Fox Sports, Romero tuvo un cruce con Oscar Ruggeri quien le aconsejó sobre la selección: "Me pareció bárbaro lo que dijo de Messi. Es una carga para un chico tan chico. Escuché que están de vacaciones. Y los jugadores de Argentina nunca tienen vacaciones. Hay que meterle para adelante todos los días. Vacaciones vas a tener cuando dejes de jugar, a los 35 o 36 años. La vida es super larga después que largás el fútbol por completo. Ahora, todos los días tenés que mejorar algo. Todo hay que mejorar, los perfiles. La pierna derecha", le sugirió y el pibe, muy atento, le contestó: "Estoy de vacaciones, pero del club. Nos dan dos semanas. Yo siempre entreno con mi papá".