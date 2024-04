Aun con alguna pequeña molestia que le ocasionan algunos movimientos sobre la bicicleta en la muñeca de su mano derecha, que se fracturó hace un mes en Nueva Zelanda, el piloto sanjuanino Gonzalo Molina, que desde hace dos semanas volvió a subirse a su bicicleta y continúa con las sesiones de kinesiología para recuperar plenamente la zona afectada, viajó anoche a Santiago del Estero para sumarse al equipo nacional que se prepara para correr el campeonato panamericano que se realizará el fin de semana del 13 y 14, del corriente mes en Colombia.

Luego de la cita panamericana, Gonzalo, que es el ryder argentino que está cumpliendo con el ciclo olímpico para correr en los Juegos de París; volverá a la provincia, donde estará una semana y luego viajará a los Estados Unidos, donde correrá las dos última fechas de Copa del Mundo (a fines de abril en la ciudad de Tulsa) y del 12 al 18 de mayo participar del Campeonato del Mundo que se desarrollará en Carolina del Sur.

"Aun siento algún pequeño dolor en algunos movimientos, pero no me impiden entrenar. Todavía no tengo la mano del 100% recuperada, hay algunos ejercicios en el gimnasio que no puedo hacer para recuperarme completamente, no le puedo poner peso encima y esas cosas; pero arriba de la bicicleta ya estoy entrenando normalmente, estoy yendo a la pista, haciendo todo normalmente. Llevo dos semanas a full tratando de recuperar el ritmo de competencia", comentó quien fue olímpico en los Juegos de Río 2016.