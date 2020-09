Se acabó la espera. Con San Juan ya en la Fase 3 a nivel sanitario y la habilitación de prácticas para los deportistas de alta competencia, San Martín comenzará desde hoy el camino rumbo a la vuelta a los entrenamientos previstos para este lunes.

Desde las 9.30 horas, será el momento de los testeos serológicos, de acuerdo a lo informado ayer en redes sociales por el Verdinegro. A este examen, que marca de manera más ‘rápida’ (unos diez minutos) si la persona tuvo o no coronavirus, sumado a si logró generar anticuerpos, se lo harán los jugadores del plantel, el cuerpo técnico que encabeza Paulo Ferrari y los auxiliares que estarán junto al plantel en esta primera etapa.

Por ahora el formato de la categoría no se define. Sí la vuelta de los partidos en noviembre.

Para ello, el club estará cerrado al público en general y la prensa. Estos test son aportados por la Asociación del Fútbol Argentino, aunque en caso que el club quiera realizar los hisopados PCR, que brindan en 48 o 72 horas si la persona tiene actualmente Covid-19, esos ya deben ser pagados por la institución. Cada uno tiene un valor promedio de 7 mil pesos actualmente. Los entrenamientos están pautados para el lunes, si todo va de acuerdo a lo esperado y los testeos no brindan resultados adversos que modifiquen la agenda. La actividad arrancará sin concentración ni burbuja para el plantel porque hasta el momento no se puede realizar. Otra novedad es que las prácticas serán de a grupos de como máximo 6 futbolistas y en horarios diversos para que no se crucen entre sí. Otro dato: los players irán ya cambiados desde sus casas al club en sus autos particulares y no podrán pasar por los vestuarios.