El ex DT de San Martín César Monasterio publicó un mensaje en sus redes luego de su salida del club.

"Querido pueblo verdinegro me quiero despedir, agradecerles por el cariño y respeto que me han demostrado. Para mí volver al @casanmartinsj fue cumplir un sueño y me voy tranquilo por haber posicionado al club entre los mejores, y volver a hacer historia", escribió.

Y siguió: "Agradezco al club San Martín, a los jugadores, utileros, cancheros, cuerpo médico, por habernos acompañado".

Monasterio fue desvinculado del club tras la derrota en Mendoza ante Maipú, resultado que lo eliminó del Reducido por el segundo ascenso a Primera.