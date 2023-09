Quedan tres partidos por jugar para San Martín. Dos afuera, uno en San Juan y la fecha libre. Hoy, dentro del Reducido, el Atlético San Martín sabe que el margen de error se redujo y después de 16 extenuantes horas en colectivo desde Buenos Aires a Puerto Madryn, el técnico verdinegro, César Monasterio, asume esa realidad pero confía en lo que su plantel demostró.

"Haber podido recuperar esos tres puntos de visitante no es poca cosa para nosotros. El grupo mostró la personalidad y la actitud que se necesitan para afrontar un momento así y salimos adelante. Esto da una calma que te ayuda porque no es sencillo. En este tramo del campeonato, todos juegan por algo. Arriba o abajo, todos tienen por qué buscar los puntos y a nosotros nos tocó cruzarnos con los de arriba y ahora, con los que pelean la permanencia. Ningún rival es sencillo y respetamos lo que Brown nos propondrá en Madryn pero apostando a lo que San Martín ha mostrado en cada partido, más allá de conseguir o no los resultados. Eso, como entrenador a uno le sirve", abrió analizando Monasterio después de la práctica que este viernes hicieron en el Sur para sacarse las 16 horas de ruta.

Apuntando a lo que se viene, el entrenador sanjuanino es cauto: "Se viene la recta final y ya no tenemos aquel margen que antes pudimos manejar. Ahora, todo será muy fino, con los detalles que hacen la diferencia y nosotros tenemos que seguir apostando a un estilo, una filosofía".

Para el domingo, hay bajas obligadas como las de Sienra y de Llano, pero Monasterio le da crédito al recambio: "Sienra se lesionó y Llano llegó al límite de amarillas pero los chicos que irán en esos lugares saben muy bien lo que nos estamos jugando. El grupo es solidario, firme. Están todos muy convencidos y eso es clave para poder encarar la etapa más apasionante. Estamos al límite pero la serenidad es el mejor consejero".

Comienza la fecha 35 en la Zona A

Hoy comenzará la disputa de la fecha 35 de la Zona A, con la siguiente programación: A las 15: Agropecuario-Flandria: a las 15:30, San Telmo-Gimnasia y Esgrima (M); a las 15.35, Temperley-Patronato de Paraná )(DirecTV): a las 18.00: San Martín (T)-Güemes de Santiago del Estero.

Domingo, a las 15.30: Brown de Puerto Madryn-San Martín (SJ) y Almagro-Alvarado; A las 15.50, Nueva Chicago-Deportivo Morón (TyC): las 18.00, Estudiantes (RC)-Defensores de Belgrano (TyC)

Lunes, a las 21.10, All Boys-Almirante Brown (TyC). Libre: Defensores Unidos

En la zona B, se jugará la 31ra. fecha con el siguiente detalle de partidos: Sábado, a las 16.10, Chacarita Juniors-Quilmes (TyC) ;Sábado, a las 17.30: Chaco For Ever-Estudiantes; a las 11.00: Mitre de Santiago del Estero-Brown de Adrogué. Domingo, a las 13.50, Atlanta-Ferro (TyC). Domingo, a las 15.00, Tristán Suárez-Gimnasia de Jujuy.

Domingo, a las 17.00, Racing (Cba)-Deportivo Riestra

Domingo, a las 19.00: Aldosivi-Villa Dálmine

Lunes, a las 15.30: Deportivo Maipú de Mendoza-Deportivo Madryn