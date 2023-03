Previo a viajar hacia San Juan donde este martes asumirá como nuevo DT de San Martín, César Monasterio realizó un sentido posteo para su ex club, con el que se despidió este lunes y con victoria. Por la novena jornada de la Primera C Metropolitana, Liniers venció por 1 a 0 a Berazategui.

Después de esa victoria el ex arquero, capitán en el ascenso de San Martín a la Primera División en el 2007, realizó un posteo en su cuenta de Facebook: "No podíamos irnos de otra manera, con este grupo de jugadores que entrega el corazón en cada pelota con un compromiso y predisposición al trabajo enorme", escribió en la publicación que fue acompañada por varias fotos del cuerpo técnico junto al plantel celeste.

Además, el ex arquero agradeció a los dirigentes de Liniers por "darle la pos9ibilidad de dejar el club en este momento", expresó. Por último, en el posteo le deseó lo mejor al ahora su ex club: "No tenemos dudas que cumplirán con los objetivos planeados. Hasta siempre Topadora", escribió el DT.

Monasterio llegará este martes en horas de la mañana a la provincia y por la tarde, desde las 17.30 horas afrontará su primera práctica con el plantel de San Martín. El Verdinegro por la octava fecha de la Primera Nacional recibirá a Estudiantes de Río Cuarto el domingo desde las 18.