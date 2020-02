El sanjuanino Francisco Monte terminó realizando una gran Vuelta a San Juan. El ciclista que corrió la Vuelta representando a la Selección argentina tuvo gran protagonismo en las etapas, buscando la fuga e integrando los cortes como sucedió ayer cuando se desprendió del pelotón en el inicio de la competencia y pudo palpar de cerca el aliento de la gente. Es que esa fuga la integraron mayoría de ciclistas de equipos sanjuaninos y el público eufórico los alentó a más no poder. "Salió una linda Vuelta, no me esperaba tener el rendimiento que tuve. La idea era tener un buen rendimiento al principio de temporada, después Omar Contreras me convocó a la Selección y terminé muy contento por la chance y por haber dado todo", comentó quien en la temporada sanjuanina defiende los colores del equipo Construcciones Ureña. "Es increíble lo que sentí hoy cuando iba adelante y la gente me alentaba, me hizo poner la piel de gallina", agregó.



Segundo en metas

Monte fue el único ciclista sanjuanino en la Selección argentina y terminó siendo el mejor del seleccionado en la general. Además, ayer sumó en metas sprinter y terminó siendo segundo en esa clasificación con 9 puntos, Daniel Juárez ya era inalcanzable y culminó con 17 unidades.