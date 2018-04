Amargura. Arsenal se fue de Primera cerrando un ciclo histórico en su vida.

El defensor de Arsenal Facundo Monteseirín sostuvo que "el equipo dio una muestra de valentía y coraje" en el empate ante Chacarita en San Martín 2 a 2 que lo dejó al borde del descenso. Monteseirín dijo que "en el primer tiempo perdimos en el gol en la pelota parada, algo que se había trabajado en la semana sabiendo de ese fuerte de ellos". "En el segundo salimos en busca de la victoria porque ganar era la única chance" y enfatizó que "tras el empate hubo chances para poder llevarnos la victoria". El zaguero destacó que fueron "once hermanos adentro de la cancha". "Muchos no somos del club pero sentimos el mal momento, muchos somos jóvenes que quizás cometimos errores que a un experimentado no le hubiesen pasado, pero dejamos la vida en cada pelota", concluyó Monteseirín.