Afuera. Matías Escudero se desgarró en la entrada en calor del partido del domingo pasado ante Argentinos y estará inactivo por dos semanas por lo que no podrá jugar ante Tigre el lunes.

A las bajas que sufrió San Martín por las expulsiones del volante Marcos Gelabert y del lateral izquierdo Luis Olivera en la derrota ante Argentinos (2-0), ayer se agregaron dos más y una de ellas de alta gravedad. La más leve es la del marcador central Matías Escudero, que tras los estudios se confirmó que sufrió un desgarro en el gemelo derecho y que lo tendrá afuera de las canchas por dos semanas. Pero la más complicada es la del refuerzo Zacarías Morán Correa, quien el lunes tuvo su primera práctica y no la terminó bien por un golpe en la rodilla, que ayer tras la resonancia se determinó la rotura de ligamentos cruzados, que le llevará al sanjuanino más de 6 meses de recuperación una vez realizada la operación. Por ende, el Verdinegro tendrá cuatro bajas para recibir el próximo lunes, a las 21.15, a Tigre en el Hilario Sánchez por la 14ta fecha de la Superliga Argentina de fútbol.



Si bien la lesión de Escudero (fue en la entrada en calor previa al partido ante Argentinos Juniors) no fue de mucha gravedad dado que el desgarro es pequeño, Pipo Gorosito pierde a uno de los líderes de la última línea y titular indiscutido en la alineación. El defensor puntano es de los jugadores más regulares y en quien se apoya el entrenador para que ordene y comande la última línea verdinegra.



El pasado domingo ante Argentinos se lesionó cuando precalentaba y su lugar lo tomó Damián Schmidt, de buen desempeño en la marca y que hasta tuvo un cabezazo en ofensiva que pasó muy cerca del palo. San Martín recién tendrá su partido el lunes por lo que Pipo puede probar variantes hasta definir si Schmidt continúa o cambia.



Aunque esa no será la única baja en el equipo ya que se suman las expulsiones de Gelabert y Olivera, y allí Gorosito deberá buscar los sustitutos para mantener su línea de juego para regresar al triunfo y no perder terreno en la tabla de posiciones y promedio.



El técnico ya tiene en el plantel a los dos restantes refuerzos: el defensor Camilo Cándido y el delantero Andrés Romero, quienes se sumaron al plantel este lunes (junto con Morán Correa) y entran también entre los posibles sustitutos ante las bajas.



El uruguayo Cándido, quien llegó proveniente del Rampla Juniors de su país, es quien más chances tiene de debutar. Es lateral izquierdo, y llegó para ocupar el puesto que dejó Mauricio Casierra, y con muy poco de entrenamiento entra a tallar entre los posibles elegidos ya que ha demostrado mucha técnica y velocidad en su juego. Aunque Pipo también se puede inclinar por nombres como Arián Pucheta, mover al lateral a Leandro Vega, o apostar -pese a ser derechos- por Jonatan Goitía o Pablo Aguilar.



En tanto que para sustituir a Gelabert en el mediocampo están Nicolás Pelaitay, Matías Fissore o Emiliano Agüero.

San Martín-Tigre irá el lunes a las 21,15. Arbitrará Beligoy.

Entradas: $250 costará la popular



La dirigencia verdinegra definió ayer los precios de las entradas para el primer partido del año de local, pero aún no confirmó qué día comenzará la venta. La popular tendrá un valor de $250, platea Este y Oeste baja $400, platea Oeste alta $500, mientras que para damas, menores y jubilados será de $150.



Respecto a los precios del año pasado sólo se mantuvo el valor de la platea Oeste alta, mientras que popular, platea Este y Oeste baja, más damas, menores y jubilados sufrieron todas un incremento de $50.



En tanto que sigue vigente la campaña para hacerse socio. Los valores: el socio Activo (popular) pagará $200 por mes, Pleno (platea Este y Oeste baja) $400 y Protector (plateo Oeste alta) $500. Mientras que el socio vigente deberá pagar las cuotas de enero y febrero para ponerse al día y poder estar en el Hilario Sánchez ante Tigre. Mientras que aquellos que tengas deudas por meses del año pasado impagos sólo se les exigirá abonar enero y febrero. En tanto que los socios nuevos sólo pagarán febrero.