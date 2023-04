El piloto sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) remontó 15 posiciones y se impuso en la Sprint Race del Gran Premio República Argentina de motociclismo, que se disputa en el circuito internacional de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero. Binder se repuso de una discreta clasificación en el inicio de la jornada y ganó la carrera corta de 12 vueltas, que le permitió sumar esa misma cantidad de puntos para el Campeonato Mundial 2023. El GP de Argentina, en tanto, se correrá hoy desde las 14 y a 25 vueltas sobre un trazado de 4,81 kilómetros.

El sudafricano tuvo una salida impecable, se colocó como escolta y en el segundo giro desplazó al español Alex Márquez (Ducati), quien más temprano fue dueño de la pole position para la competencia principal de hoy.

El podio de la Sprint se completó con los italianos Marco Bezzecchi y Luca Marini, ambos con Ducati, ocupantes del segundo y tercer lugar respectivamente.

El sudafricano fue capaz de ponerse séptimo tras la primera curva y completó la primera vuelta en la tercera plaza, por detrás de Franco Morbidelli y Álex Márquez, para escalar al primer puesto y no soltarlo más en el tercer giro. "Creo que hice mi mejor salida de todos los tiempos. "Venía haciendo buenas salidas, pero no tanto como esta. Entré en la curva 1 y me cerré al máximo. Cuando salí de esa curva no podía creer que fuera el cuarto o el quinto. Me sentí muy bien desde la primera vuelta", dijo Binder.

Al final, el sudafricano obtuvo 72 milésimas de ventaja en la meta sobre el primero des sus perseguidores, un Marco Bezzecchi que experimentó una montaña rusa de emociones durante este Sprint Race, que fue la segunda prueba corta del calendario y que en el GP de Argentina acredita que el nuevo formato funciona.

En carrera, la ventaja de Binder llegó a rozar el segundo de ventaja, pero Bezzecchi, que llegó a quedar relegado a la sexta plaza tras tener un toque con su compañero Marini en la primera vuelta, le pisó los talones hasta la misma línea de meta. El último giro lo arrancó el de KTM con 0.402 de ventaja sobre el de Ducati y al final sólo les separaron 72 milésimas, casualmente el mismo dorsal que lleva Marco. Antes de eso, hubo sobrepasos importantes del pupilo de Rossi a su compañero Marini, a Morbidelli, que finalmente acabó cuarto, a Álex Spargaró y al italiano Bagnaia. El italiano va claramente a más y lo demostró cuando fue tercero en la carrera del domingo pasado en Portimao.

El también italiano Franco Morbidelli (Yamaha) se ubicó cuarto por delante de Alex Márquez, hermano menor de Marc, el séxtuple campeón de MotoGP y tres veces ganador del GP en Termas, que no participa por una lesión. El sexto lugar quedó para Francesco Bagnaia (Ducati).

Las otras plazas con puntuación las tomaron los españoles Maverick Viñales (Aprilia), vencedor 2017 en Termas, Jorge Martin (Ducati) y Fabio Quartararo (Yamaha), campeón 2021.



Mir, al hospital por traumatismo

Susto. Joan Mir sufrió una fuerte caída y debió ser trasladado al hospital de Santiago del Estero.



El piloto español Joan Mir está fuera de peligro pero tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital de Santiago del Estero con un traumatismo craneoencefálico y una fuerte contusión en el tobillo derecho, fruto de su caída sufrida en la primera vuelta del Sprint del GP de Argentina.

El médico español Ángel Charte, de la categoría, facilitó el siguiente diagnóstico: "Joan ha tenido una fuerte contusión en carrera. Se ha recuperado inicialmente a los pocos segundos, pero le costaba moverse y ha sido evacuado al centro médico del circuito, donde el equipo del doctor Néstor le ha atendido. Al acabar la carrera he venido y le he vuelto a explorar. Había una serie de síntomas que no son signos de alarma importante, pero sí que valía la pena hacer una exploración en el hospital de Santiago del Estero. Siempre ha estado consciente, orientado, y en ningún momento ha dado ningún síntoma de alerta a nivel cerebral. Sí que es verdad que tiene una fuerte contusión en el tobillo derecho y una cefalea normal que hay con estas contusiones. El diagnóstico inicial es de traumatismo craneoencefálico y procederemos a hacer TAC tanto cerebrales como de tobillo en el hospital de Santiago del Estero".

Sobre si podrá correr hoy en Termas, es algo que será valorado tanto por las autoridades médicas como por el piloto antes de la carrera.