Hugo Moyano, presidente de Independiente y principal dirgente de Camioneros, cargó contra Mauricio Macri y tiró más leña al fuego con respecto a las supuestas ayudas a Boca que varios dirigentes del fútbol argentino denunciaron en las últimas semanas.

"No sé si es el fútbol lo maneja Macri, yo no lo veo, aunque puede que tenga alguna influencia. Pero si puede beneficiar a Boca, lo va a hacer", disparó en diálogo con Radio 10. "Es algo sobre lo que no hay pruebas, pero por los fallos arbitrales puede ser", agregó.

Luego, le tiró un tiro por elevación al presidente de la AFA, Claudio Tapia: "Quizás Tapia, mi yerno, no se enteró que lo están influenciado".