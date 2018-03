Figura I. Es Angel Correa en el Atlético Madrid que ayer goleó 5-1, en Rusia, al local Lokomotiv de Moscú, y se clasificó a los cuartos de final.





Los argentinos Ángel Correa, Sebastián Driussi, Lucas Ocampos y Rodrigo Battaglia convirtieron goles ayer para Atl. de Madrid, Zenit de Rusia, Olympique de Francia y Sporting Lisboa de Portugal, respectivamente, por los partidos de vuelta de la Liga de fútbol de Europa.



Ángel Correa, ex San Lorenzo, abrió el marcador para el Atlético Madrid ante Lokomotiv de Rusia en el 5-1, de visitante, y cerró un global de 8-1 para clasificarse a los cuartos de final.



Por su parte, Driussi, ex River, anotó el 1-1 frente a Leipzig de Alemania, pero su equipo quedó eliminado (2-3) en el global.



En tanto, Ocampos, ex River, marcó en el 2-1 sobre Athletic de Bilbao, y de esta manera contribuyó para la clasificación a los cuartos de final por el 5-2 en el global. Por último, Battaglia, ex Huracán, convirtió el gol de clasificación de Sporting Lisboa de Portugal, en la derrota ante Viktoria Plzen de Rep. Checa por 2-1, pero de 3-2 en el global. En otro partido, Arsenal derrotó (3-1) al Milán.