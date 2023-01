En un partido increíble, Los Leones, el seleccionado argentino de hockey sobre césped, no pudieron clasificar a los cuartos de final del Mundial de India tras perder ayer ante Corea del Sur en la definición por penales australianos (3-2) luego de igualar 5-5 en el tiempo reglamentario. El equipo argentino, con el barrealino Agustín Bugallo, dejó escapar el triunfo luego de estar 5-3 arriba en el marcador en el último cuarto y en la definición rápida estuvo errático con tres fallos.

Los Leones tenían la ilusión de jugar los cuartos de final ante Países Bajos pero seguirán en competencia para definir la posición final. El próximo partido será el jueves a las 8 contra Chile, en la ciudad de Rourkela.

Maico Casella, Nicolás Keenan y Nicolás Della Torre, en dos oportunidades, marcaron los goles de la Argentina que estuvo cuatro veces al frente del marcador. Jang Jonghyun, en dos ocasiones, Kim Sunghyun, Jeong Junwoo y Lee Nam Yong hicieron los tantos del conjunto asiático que llevó la definición a los shoot-out con un gol a cinco minutos del final.

En los penales australianos (shoot-out) fallaron Tomás Domene, Lucas Toscani y Martín Ferreiro, mientras que convirtieron Nicolás Keenan y Maico Casella.

El director técnico de Los Leones, Mariano Ronconi, no pudo ocultar su desazón. "Lo primero que siento es una desilusión muy grande. No conseguimos lo que queríamos", indicó. "El hockey es un deporte de área y si defendés mal en la propia, perdés. Corea mostró una gran eficacia y a nosotros no faltó manejar más la pelota y jugar mejor los momentos importantes del partido", añadió.