Todo aquel niño o niña que pasó por las divisiones inferiores del hockey sobre patines sanjuanino alguna vez lo tuvo como profesor o escuchó de él. Se trata del "Beto" Nuñez, tal vez el máximo referente de la formación de jugadores que transitó las canchas locales y que en las últimas horas falleció, generando un profundo dolor en la comunidad vinculada a este deporte.

Su vida siempre estuvo ligada a su profesión, que era la educación física, y la de entrenador de infantiles en distintos clubes, entre los que se cuentan Olimpia, UVT, Loma Negra, Estudiantil, Concepción y Banco Hispano.

Su manera de llegaron a los más chicos siempre fue reconocida por sus pares. Más de 50 años los dedicó a la formación, aunque también fue técnico de primera división

Esta experiencia lo llevó a escribir un libro que publicó en 1986 en donde explica, según su óptica, cómo se debe preparar a un chico menor de 12 años. Este libro fue el primero de su tipo en Latinoamérica. "Lo que me impulsó a escribir este libro fue ver que los chicos tienen mucha presión externa mientras juegan, y la verdad que eso para mí no debería pasar. Es por eso que en el libro, más allá de la preparación física para un nene lo que intento plasmar es que no deberían existir tantas presiones por sobre un chico que sólo necesita saber que el hockey es un deporte y que no va a determinar su futuro. Sólo tiene que jugar y divertirse'', explicó el Beto en una entrevista con este diario en el año 2011 en ocasión de un Mundialito de Hockey.

El inicio de su carrera fue como preparador físico de la primera de Olimpia, pero rápidamente comenzó con su trabajo en las inferiores. El inicio fue tiempo después de que se recibiera de profe. El cambio de trabajar en la elite del hockey sanjuanino a la formación de nóveles jugadores lo hizo porque "siempre me sedujo poder trabajar con ellos porque cuando veo que se divierten, yo soy pleno. Además es muy gratificante saber que uno con un chiste o un consejo puede dejarle una huella de por vida a ellos", dijo en aquella oportunidad