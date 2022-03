La radio sanjuanina perdió este 10 de marzo a uno de sus últimos íconos de la vieja guardia. Horacio Lucero dejó de existir luego de atravesar una serie de problemas de salud que en el último tiempo lo tuvieron a maltraer. Dueño de una voz inconfundible, ‘Don Horacio’ fue un referente para cualquiera que en esta provincia se inicie en el periodismo deportivo.

Su historia en la radio estuvo vinculada a Radio Colón y Radio La Voz, más allá de algunos pasos por otras emisoras. Se destacó por su precisión en las transmisiones de ciclismo cronometrando desde estudios el paso de los velocistas. Pero, fundamentalmente, fue un espejo para muchos de los que hicieron en los últimos 50 años sus primeros pininos frente a un micrófono.

Su expertís en una central informativa, aquella que requiere estar atento a todo y no fallar en los datos, la forjó cuando Internet no existía. En un bolso, acumulaba cuadernos y cuadernos con datos, estadísticas y todo aquello que pudiera enriquecer un comentario al aire. No improvisaba, se preocupó siempre por ser preciso, sin estridencias, tan propio de estos tiempos.

