El rugbier español Kawa Leauma falleció hoy luego de permanecer dos días internado en terapia intensiva por caer al vacío durante una fiesta celebrada el pasado sábado entre el seleccionado de su país y el de Países Bajos en Ámsterdam, según informaron desde la Federación Española de Rugby.



"Desde la Federación Española de Rugby lamentamos comunicar el fallecimiento esta pasada noche de Kawa Leauma, jugador del AMPO Ordizia y del XV del León, quien el pasado sábado sufrió un accidente fortuito después del partido de España contra los Países Bajos en Ámsterdam", comunicó en el sitio web.



"Por expreso deseo de su mujer, quien en estos momentos está viajando hacia la capital neerlandesa, de momento no podemos dar más información y pedimos el máximo respeto hacia ella y toda su familia. Descansa en paz, Kawa", cerró el breve texto publicado este martes.



Kawa Leauma no participó del partido del sábado por temor de la Federación a incurrir en alineación indebida, debido a que nació en Nueva Zelanda pero es de origen samoano y había disputado varios partidos con las categorías inferiores de Samoa.



Sin embargo, Leauma y algunos compañeros concurrieron a una fiesta junto con sus rivales, ya que no se hizo el clásico tercer tiempo por las medidas restrictivas que sopesan actualmente en Países Bajos frente a la nueva ola de coronavirus.



En ese contexto, el deportista cayó al vacío en una zona mal señalizada y se golpeó fuertemente la cabeza, sufriendo un traumatismo craneoencefálico aunque no sobrevivió luego de su última intervención quirúrgica.