Insoportable. Andy Murray dijo que ya no puede lidiar con su lesión.

El británico Andy Murray anunció entre lágrimas en la rueda de prensa previa a la fase final del Abierto de Australia que su intención es retirarse tras el Grand Slam de Wimbledon como consecuencia del calvario por el que ha atravesado en el último año por su lesión en la cadera.



El británico Andy Murray, actual 230 del mundo, rompió a llorar en la rueda de prensa previa al Open de Australia al explicar el calvario sufrido en el último año tras ser operado de la cadera en enero de 2018.



"He estado sufriendo durante un largo tiempo, un total de veinte meses. He intentado hacer todo lo posible pero el dolor no ha cesado", afirmó el escocés.



La noticia causó conmoción en el ambiente. Entre las reacciones, Juan Martín Del Potro le pidió incluso que siga luchando en un mensaje que le envió.