Ignacio Fernández le comunicó a Marcelo Gallardo que desea ser transferido. El jugador de River no tendría problemas en esperar hasta diciembre, pero dejó en claro que su intención es que no le vuelvan a cerrar las puertas para poder hacer una diferencia económica.



Hace unos días, el Millonario había rechazado un ofrecimiento de Atlético Mineiro de siete millones de dólares brutos. No es la primera vez que desde el club se resisten a transferir al mediocampista de 30 años, que tiene contrato hasta junio de 2023 y una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.



Los destinos que más seducen a Nacho Fernández son Brasil, México y Estados Unidos (para poder estar cerca de la Selección Argentina). De hecho, Guillermo Barros Schelotto se habría vuelto a comunicar con el futbolista para realizar un nuevo intento de llevárselo a préstamo a Los Ángeles Galaxy.



El 70 por ciento del pase es de River, el 25 lo mantiene Gimnasia y el cinco restante pertenece al jugador. Además, cuando en enero renovó su vínculo y acordó bajar la cláusula de rescisión, también se incluyó que a partir de junio de 2021 el monto para ejecutar su salida sería de siete millones de dólares.

