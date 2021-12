Ignacio Scocco anunció este domingo por la noche que se retira del fútbol profesional y así se suma a la misma decisión que tomó hace unos días otro emblema de Newells, como Maximiliano Rodríguez.

Con mate y termo en mano, Scocco comunicó su retiro en un video en el que repasa algunos momentos de su carrera y en el que aseguró que es una decisión que viene analizando desde hace un año y medio.

Scocco, el motivo del retiro y por qué eligió esta fecha para anunciarlo

“Siempre pensé que la vida era momentos y elijo este momento, un 12 de diciembre, que me marcó mucho en mi carrera profesional”, arrancó Scocco la despedida y explicó: “El primer campeonato que ganamos con Newell´s, lo elijo para decir adiós a mi cerrara profesional”.

“Tras 18 años de carrera, siento que ser para futbolista profesional necesitas mucho sacrificio, dedicación, y di todo lo que tenía para dar”, agregó el delantero, quien lamentó no poder retirarse en la cancha.

“A los 14 años venir a Newell´s, voy a estar eternamente agradecido a todo lo que me dio, brindó, darme la posibilidad de hacer la carrera que hice, formarme como persona. Salir campeón con la camiseta que me inició, jugar Libertadores, tocó irme y aprovecho para agradecer a todos los clubes que estuve”, manifestó Nacho y agregó: “Tomo con tranquilidad esto porque lo elegí yo, soñé con este momento de poder decir ‘yo elijo retirarme del futbol’ y es así”.

“Es una decisión que vengo pensando hace un año y medio y decidió retirarme con esta camiseta por todo lo que medio el club”, contó Nacho y señaló: “No me pude retirarme en la cancha como hubiese querido, pero más de lo que me dio el futbol no puedo pedir”.

Fuente: TyC Sports